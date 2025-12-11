Fótbolti

„Þá er þetta í okkar höndum í Frakk­landi“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks.
Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks. Vísir/Sigurjón

„Menn eru peppaðir. Þetta er flott tækifæri til að kasta í góða frammistöðu og ná í þrjú stig,“ segir Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks, um leik liðsins við Shamrock Rovers í Sambandsdeildinni í kvöld.

Breiðablik gerði 2-2 jafntefli við Samsunspor á Laugardalsvelli í síðasta leik, sem færa má rök fyrir að hafi verið besti leikur liðsins í keppninni. Hann var í það minnsta sá fyrsti þar sem liðinu tókst að skora.

Höskuldur vonast til að liðið byggi ofan á frammistöðuna þar á Laugardalsvellinum í kvöld.

„Við þurfum að passa að við komum með rétt viðhorf, sömu vinnusemi, fórnfýsi og hlaupavilja eins og við gerðum á móti Samsunspor,“

„Það var nánast í alla staði mjög jákvæður leikur og flott úrslit gegn mjög sterkum andstæðingi. Við horfum á það þannig á morgun að við ætlum að taka frumkvæði í leiknum og hafa hann á okkar forsendum. Þá eru okkur allir vegir færir að ná í góð úrslit og vera í góðum séns fyrir leikinn í Frakklandi,“ segir Höskuldur en Blikar mæta Strasbourg ytra eftir viku í síðasta leik sínum í deildarkeppninni.

Hefðu hæglega getað náð í fleiri stig

Blikar hefðu hæglega getað nælt í þrjú stig þegar finnska liðið KuPS kom í heimsókn fyrr í haust en þeim leik lauk með markalausu jafntefli þar sem Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði liðsins, klúðraði vítaspyrnu.

Blikar leita fyrsta sigursins á þessu stigi keppninnar og það er sannarlega tækifæri til þess í kvöld.

„Við viljum náttúrulega bara að heimavöllurinn hér sé vígi. Mér finnst við hafa, ég segi ekki alveg klaufar, en samt að einhverju leyti, við hefðum getað verið búnir að taka fyrsta sigurinn á heimavelli. Það er kjörið tækifæri að gera það á morgun,“ segir Höskuldur.

Eygja enn von um umspil

Breiðablik er með tvö stig eftir fjóra leiki þegar tveir eru eftir. Þeir sitja í 32. sæti en liðin sem enda í sætum 9 til 24 fara áfram í umspil. Þrjú stig eru upp í 21.-24. sæti og því er enn möguleiki til staðar á umspilinu, þó veikur sé.

„Ef við vinnum þá er þetta í okkar höndum í Frakklandi, sem verður auðvitað mjög erfitt verkefni. Þess þá heldur að fara þarna út til þess að hafa eitthvað undir og mæta vel gíraðir. Það byrjar með leiknum við Shamrock,“ segir Höskuldur.

Klippa: Höskuldur ræðir leikinn við Shamrock

Viðtalið má sjá í spilaranum.

Breiðablik mætir Shamrock Rovers klukkan 17:45. Bein útsending hefst klukkan 17:35 á Sýn Sport Viaplay.

Breiðablik Sambandsdeild Evrópu Fótbolti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið