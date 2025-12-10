Stuðningsmenn norska úrvalsdeildarfélagsins Bodö/Glimt hafa heldur betur nýtt ferð sína á útileik liðsins gegn Dortmund, í Meistaradeildinni í kvöld, vel. Þeir voru að sjálfsögðu mættir til að styðja við bakið á norska kvennalandsliðinu í handbolta í gær sem spilar í sömu borg á HM.
Norðmennirnir kunna heldur betur að styðja við sín lið og stuðningsmenn Bodö/Glimt eru þar engin undantekning. Sama hvar liðið spilar getur maður verið viss um að stór hópur stuðningsmanna fylgi því um gjörvalla Evrópu.
Norska kvennalandsliðið hefur valtað yfir hvern andstæðinginn á fætur öðrum á heimsmeistaramótinu í handbolta sem stendur yfir í Þýskalandi og Hollandi og í gær tryggði liðið sér sæti í undanúrslitum mótsins með stórsigri á Svartfjallalandi.
Gult haf stuðningsmanna Bodö/Glimt, sem eru komnir saman í Dortmund til að styðja við bakið á sínum mönnum í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í kvöld, tóku yfir Westfallen höllina í Dortmund í gær á meðan á landsleik Noregs og Svartfjallalands stóð yfir.
Bodo/Glimt supporters geared up for their side's Champions League clash with Borussia Dortmund by throwing their support behind Norway in their quarter-final match against Montenegro in the women's Handball World Championship in Dortmund.Norway won 32-23 to book a semi-final… pic.twitter.com/mHC0XhlA7X— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 10, 2025
Bodö/Glimt hefur gengið illa að safna stigum í Meistaradeildinni á yfirstandandi tímabili, liðið situr í 33.sæti í þrjátíu og sex liða deildarkeppni, er þar með tvö stig en getur með góðum úrslitum í næstu þremur leikjum sínum vippað sér upp í eitt af sætum níu til tuttugu og fjögur og tryggt sér sæti í næsta hluta keppninnar.
Þetta eru þó þrír erfiðir leikir. Gegn Dortmund í kvöld, svo heima gegn Manchester City áður en lokaleikur liðsins í deildarkeppninni fer fram í Madríd gegn Atletico Madrid.
En í svona stöðu er gott að hafa góða stuðningsmenn á bak við sig. Bodö/Glimt getur svo sannarlega treyst á þá.
Leikur Dortmund og Bodö/Glimt í Meistaradeild Evrópu verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport 4 í kvöld.