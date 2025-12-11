Upp fyrir Kína á FIFA-listanum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. desember 2025 10:26 Sveindís Jane Jónsdóttir og Guðný Árnadóttir á EM 2025. Getty/Florencia Tan Jun Íslenska kvennalandsliðið er í sextánda sætinu á nýjasta styrkleikalista Alþjóðaknattspyrnusambandsins en hann var gefinn út í morgun. Íslensku konur hækka sig um eitt sæti og fara upp fyrir Kínverja. Íslenska liðið hafði dottið niður um þrjú sæti á síðasta útgefna lista á undan þessum og hafði þá ekki verið lægra á listanum í rúm þrjú ár. Ísland vann tvo sigurleiki á Norður-Írum í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar í fyrri glugganum í vetur en spilaði ekki í þeim síðari. Flestar þjóðir voru því með fleiri leiki síðan síðasti listi var gefinn út. Þessir tveir sigrar dugðu þó okkar konum til þess að hækka sig. Spánn og Bandaríkin eru áfram í tveimur efstu sætum listans en Þýskaland fer upp um tvö sæti og situr nú í þriðja sæti. England heldur sínu sessi í fjórða sæti en Svíar detta niður um tvö sæti og fara niður í fimmta sætið. Brasilía fer einnig upp fyrir Frakkland og upp í sjötta sætið og Norður Kórea er komið upp í níunda sæti listans. Landslið kvenna í fótbolta Mest lesið Ekki par sáttur en segir Heimi ekki hvernig hann eigi að sinna starfi sínu Fótbolti Dæturnar vildu norður: „Mun alltaf gera allt fyrir þær“ Íslenski boltinn „Forgangsatriði að tryggja að hún haldi heilsu sem kona“ Sport Vilja banna að sýna frá barnaíþróttum á netinu Sport Býður Salah velkominn til Sádi-Arabíu Enski boltinn Strákarnir í 2. flokki Vals þeir einu sem ekki spila fyrir áramót Íslenski boltinn Ástand í Noregi: Hátt upp í fimm þúsund kylfingar án klúbbs Golf Gætu breytt áfengislögunum sínum vegna HM næsta sumar Fótbolti Sjáðu nýju stjörnuna hjá Arsenal og hvernig Man. City vann Real Madrid Fótbolti Haaland tryggði City sigur í stórleiknum gegn Real Madrid Fótbolti Fleiri fréttir Af hverju spila ekki fleiri konur Fantasy? Upp fyrir Kína á FIFA-listanum Starfið venst vel og strákarnir klárir Markadrottningin heldur að landsliðið sé búið spil Strákarnir í 2. flokki Vals þeir einu sem ekki spila fyrir áramót Sjáðu nýju stjörnuna hjá Arsenal og hvernig Man. City vann Real Madrid Dæturnar vildu norður: „Mun alltaf gera allt fyrir þær“ Gætu breytt áfengislögunum sínum vegna HM næsta sumar Ekki par sáttur en segir Heimi ekki hvernig hann eigi að sinna starfi sínu Býður Salah velkominn til Sádi-Arabíu Benfica komið á skrið undir stjórn Mourinho Glódís Perla mátti þola svekkjandi niðurstöðu í Madríd Fagmannlega að verki staðið hjá Arsenal í Belgíu Haaland tryggði City sigur í stórleiknum gegn Real Madrid Sædís og Arna upplifðu grátlegt tap í Meistaradeildinni Viktor Bjarki byrjaði í dramatískum sigri í Meistaradeildinni Slógu tvær flugur í einu höggi og vöktu gríðarlega athygli Yfirlýsing Brann: Aðgerð á Eggerti heppnaðist vel Mjög hættulegur vítahringur að mati Arteta Dagur til Kanada „aðeins eldri með barn, hund og vini fyrir lífstíð“ Mbappé með í kvöld og gæti bjargað starfi Alonso Stjarnan sækir markvörð í 3. deildina Komið á óvart með glæsilegu mömmuherbergi Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok Fanndís leggur skóna á hilluna Sádi-arabísk félög sögð vilja kaupa Mo Salah Svona var fundur Blika fyrir slaginn mikilvæga „Ekki gleyma mér“ Aðeins of mikið af því góða fyrir Gumma Ben og félaga Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ Sjá meira