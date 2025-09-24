Velskur slagur og meistarar mætast í sextán liða úrslitum Ágúst Orri Arnarson skrifar 24. september 2025 22:03 Liverpool tekur á móti Crystal Palace og fær tækifæri til að hefna fyrir tapið í Samfélagsskildinum. Clive Mason/Getty Images Dregið var í fjórðu umferð, sextán liða úrslit, enska deildabikarsins eftir að þriðja umferðin kláraðist í kvöld. Fjórir úrvalsdeildarslagir og velskur slagur eru meðal annars á dagskrá. Sextán liða úrslitin verða spiluð í vikunni sem hefst þann 27. október. Englandsmeistarar Liverpool taka á móti ríkjandi meisturum FA bikarkeppninnar, Crystal Palace. Þrír aðrir úrvalsdeildarslagir verða þegar ríkjandi deildabikarmeistarar Newcastle taka á móti Tottenham, Arsenal tekur á móti Brighton, og Wolverhampton Wanderers taka á móti Chelsea. Fulham heimsækir Wycombe, Manchester City heimsækir Swansea og Brentford stefnir á að stöðva öskubuskuævintýrið í Grimsby Town. Velsku liðin Wrexham og Cardiff munu einnig kljást. 🏆 The Round Four draw 👇#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/pWYuQ64yeg— Carabao Cup (@Carabao_Cup) September 24, 2025 Enski boltinn Mest lesið Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Enski boltinn Sagði konu sinni og börnum að lesa ekki kommentin Fótbolti Varar við áhorfendum á Ryder Cup: „Hey Rahmbo, hvar er Ozempicið?“ Golf Segja leikmenn hafa kvartað undan Guðmundi Handbolti Spenntur að spila aftur í Vestmannaeyjum Handbolti Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Enski boltinn Formaður dómaranefndar KKÍ tjáir sig ekki Körfubolti Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Enski boltinn Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Enski boltinn Mættur heim í Hauka eftir erfið ár í Frakklandi Handbolti Fleiri fréttir Velskur slagur og meistarar mætast í sextán liða úrslitum Eze með fyrsta markið fyrir Arsenal Hjólhestur hjá Palhinha og markaveisla hjá Skjórunum Segir að Wirtz væri betur borgið hjá Bayern en Liverpool Ragnar er fyrir ofan bankastjórann í Fantasy-deild Kaupþings Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Sjáðu fyrsta mark Isak og ruglað rautt spjald Ekitike Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Baðst afsökunar eftir algjöra „heimsku“ Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Lítur á McGinn sem vin eftir magnaða stund saman á Villa Park Sunnudagsmessan: Hver hefur komið mest á óvart? Ekitike tryggði sigurinn og fór beint í sturtu Barcelona vill fá Rashford á tombóluverði Madueke frá í tvo mánuði Rauðu djöflarnir geta ekki nýtt færin Rooney segir tölvuspil hafa hjálpað Man Utd á sínum tíma Segir Man. City hafa verið beitt ósanngirni fyrir stórleikinn Fóru yfir breytta nálgun Guardiola: „Þetta var 7-3-0 á tímabili“ Aldrei verið minna með boltann í sex hundruð leikjum Haaland sýndi morðhótun eftir að hafa náð Solskjær Braut lítt notaða reglu: „Þetta er mjög áhugavert“ Sjáðu allt helsta úr stórleiknum og fimmtu umferð Arteta fyrstur í fimm deildarleiki í röð án taps gegn Guardiola Göfuglyndur Guardiola: „Heilt yfir var Arsenal betri aðilinn“ Vildi vinna sem og byrja leikinn Stórmeistarajafntefli í Lundúnum Hvort liðið ætlar að halda í við Liverpool? Elskar að spila fyrir Moyes sem hefur endurvakið feril hans Sjá meira