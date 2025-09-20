Víða kaldi og allhvasst en lægir smám saman í dag Lovísa Arnardóttir skrifar 20. september 2025 07:13 Víða verður kaldi og sums staðar allhvasst í dag. Vísir/Anton Brink Í dag er norðanáttin gengin niður á Vesturlandi, en annars staðar er víða kaldi og sums staðar allhvassir eða hvassir vindstrengir. Til dæmis undir Vatnajökli og á sunnanverðum Austfjörðum. Samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings lægir smám saman í dag, en ekki fyrr en í kvöld austast á landinu. Það verður yfirleitt léttskýjað, en lítilsháttar skúrir eða él á Austurlandi fram að hádegi. Hiti verður á bilinu tvö til tíu stig yfir daginn, mildast syðst. Á morgun má búast við vestan og suðvestan fimm til þrettán metrum á sekúndu. Grunn lægð samkvæmt hugleiðingum austur skammt fyrir norðan land og má samhliða búast við rigningu víðast hvar, þó síst suðaustantil. Þá á aðeins að hlýna norðan heiða, en annars breytist hiti lítið. Á vef Vegagerðar kemur fram að á öllu landinu er víða hálka og hálkublettir á fjallvegum en síst á Suðurlandi. Hálkublettir eru til dæmis á Holtavörðuheiði, Steingrímsfjarðarheiði og Þröskuldum. Nánar er fjallað um það á færð vega á vef Vegagerðar og veður á vef Veðurstofunnar. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á sunnudag: Vestan og suðvestan 5-13 m/s og rigning, en úrkomulítið suðaustantil á landinu. Hiti 3 til 9 stig. Á mánudag (haustjafndægur): Suðlæg eða breytileg átt 3-10 og lítilsháttar væta, en léttir til á Norður- og Austurlandi. Hiti 5 til 13 stig. Vaxandi suðaustanátt vestanlands um kvöldið. Á þriðjudag: Suðlæg átt og súld eða rigning, en þurrt um landið norðaustanvert. Hiti 8 til 13 stig. Á miðvikudag: Breytileg átt og víða dálítil væta. Kólnar heldur vestantil. Á fimmtudag og föstudag: Suðaustanátt og milt veður. Rigning með köflum, einkum á sunnanverðu landinu. Veður Færð á vegum Mest lesið Fékk ekkert símtal frá gömlu vinnufélögunum Innlent „Það er mikil reiði í Grafarvoginum út af þessu“ Innlent Gary Busey dæmdur fyrir kynferðisbrot Erlent Breyta Hlöðunni í fræðslusetur fyrir 88 milljónir Innlent Íslendingur grunaður um morð í Svíþjóð Erlent Ísland rampar upp Úkraínu Innlent Drógu vélarvana togara í land Innlent Stefán Einar greiðir fyrir umdeilda boli Innlent Ísland gegnir formennsku í Norræna blaðamannasambandinu Innlent Segir lítið til í orðum ráðherra Innlent Fleiri fréttir Víða kaldi og allhvasst en lægir smám saman í dag Gular viðvaranir og svalri norðanátt beint til landsins Slydduél norðantil en þurrt og bjart sunnan heiða Kólnar í kvöld og allvíða næturfrost Kólnar þegar líður á vikuna Milt veður og víða væta Rigning með köflum víðast hvar Blautt víðast hvar Dálítil rigning og lægðir á sveimi Væta með köflum og dregur úr vindi Víða rigning og hiti að fjórtán stigum Hvasst og samfelld rigning austast Má reikna með vatnavöxtum suðaustantil Rigning í dag Víðast hægur vindur og hiti að fimmtán stigum Rigning norðan- og austantil en bjart suðvestanlands Léttskýjað vestan- og sunnantil en blautara annars staðar Hiti að tuttugu stigum og hlýjast sunnantil Líkur á hellidembu, þrumum og eldingum suðvestantil Hlýtt og rakt loft yfir landinu Vindur á undanhaldi og hiti að tuttugu stigum Blæs hressilega af austri á landinu Gul viðvörun á Suðurlandi vegna hvassviðris Kröpp lægð stjórnar veðrinu næstu daga Von á leifum fellibylsins Erin til landsins Litlar breytingar á hlaupi í Hvítá við Húsafell frá því í gær Skýjað, lítilsháttar væta og temmilega hlýtt Hiti að 21 stigi í dag Hiti að nítján stigum í dag en yfir tuttugu á morgun Hægviðri og hiti að nítján stigum Sjá meira