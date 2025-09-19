Framlengir um fimm ár og snýr aftur á morgun Ágúst Orri Arnarson skrifar 19. september 2025 18:38 Jörgen Strand Larsen átti frábært fyrsta tímabil með Úlfunum. Wolverhampton Wanderers FC/Wolves via Getty Images Norðmaðurinn Jörgen Strand Larsen hefur framlengt samning sinn við Wolverhampton Wanderers um fimm ár og verður klár í slaginn þegar liðið mætir Leeds á morgun. Strand Larsen var eftirsóttur í sumar af Newcastle, sem bauð þrisvar í hann og mest um 55 milljónum punda en var hafnað. Newcastle sótti á endanum Yoane Wissa, sem er nú meiddur og verður frá næsta mánuðinn. „Ég hef verið ótrúlega ánægður hér hjá Wolves“ sagði Strand Larsen eftir að hafa krotað undir samning til 2030. Hann gekk til liðs við Wolves á síðasta ári og átti besta fyrsta tímabil framherja í sögu félagsins, með fjórtán mörk skoruð. og sérstaklega heillandi seinni hluta tímabils, þar sem hann varð fyrsti Úlfurinn til að skora í fjórum leikjum í röð í ensku úrvalsdeildinni. Mörkin fimm í þeim fjórum leikjum, gegn Southampton, West Ham og Ipswich, hjálpuðu mikið við að halda Úlfunum uppi á síðasta tímabili. Strand Larsen hefur misst af síðustu tveimur leikjum með Wolves og tveimur landsleikjum með Noregi en mætir aftur í leikmannahópinn á morgun þegar Leeds kemur í heimsókn. Enski boltinn Mest lesið Ósk pínir Þórdísi til sigurs: „Ég er ekki mamma eða pabbi hennar“ Sport Býður sig óvænt fram til forseta fyrst kvenna Sport Sungu UEFA Mafia og Breiðablik fékk 1,4 milljóna króna sekt Fótbolti Dortmund biðst afsökunar á að hafa gert grín að stamandi áhrifavaldi Fótbolti Littler laug því að hann væri hættur Sport Man. Utd fær tvo til baka: Amorim grínaðist með fundinn með Ratcliffe Enski boltinn Sveindís áberandi í nótt en sofnar í bíó Fótbolti Sjáðu glæsimark Rashford gegn Newcastle og öll hin Fótbolti „Hugsa að hann eigi alveg inni einhverja sentímetra, jafnvel tíu“ Sport Segir að United hafi keypt rangan markvörð: „Aldrei heyrt um hann“ Enski boltinn Fleiri fréttir Framlengir um fimm ár og snýr aftur á morgun Lítil hvíld hjá Man. City | Við ætlum í fjallgöngu Man. Utd fær tvo til baka: Amorim grínaðist með fundinn með Ratcliffe Gylfi skoraði í eina sigri Everton á Anfield á þessari öld Segir að United hafi keypt rangan markvörð: „Aldrei heyrt um hann“ Óttast að Amorim verði rekinn ef illa fer gegn Chelsea Potter undir mikilli pressu Wildcard hugleiðingar Fantasýn: Haaland inn, Salah út og bíða með Isak Fær nýjan þriggja ára samning þrátt fjögur töp í fyrstu fjórum leikjunum Fimm sigurmörk á síðustu sjö mínútunum Swansea gafst ekki upp og skaut Forest úr leik Slot skýtur á þá sem gagnrýna eyðslu Liverpool Ragnar við toppinn í Fantasy: „Er þetta ekki rólegasti tíminn fyrir rithöfunda?“ Brot af því besta úr DocZone: „Er þetta ekki hættulegt?“ Linsan datt út en varði samt tvö víti Hákon reyndist hetja Brentford Fær 54 milljónir í vikulaun en æfir einn og yfirgefinn Verður væntanlega ráðinn 89 dögum eftir að hann var rekinn City rak barþjón sem mætti í United-treyju í vinnuna „United er að keppa við hina Ferrari-bílana en með Skoda-vél“ „Ef félagið vill breyta um leikstíl verður það að breyta um mann“ Carragher sagði „heiladauðan“ Hannibal hafa kostað Burnley stig Keane tók Shaw á teppið: „Gafst upp og alltaf meiddur“ „Arteta hefur aldrei verið með jafn góðan hóp og núna“ Sjáðu City salta United og ískaldan Salah á vítapunktinum Víti í blálokin dugði Liverpool Tvö frá Haaland og Manchester er blá Hvoru megin í Manchester er meiri krísa? Sjáðu mörkin úr stórsigrum Arsenal og Spurs og dramatíkina í Lundúnum Sigur í fyrsta leik Andra í enska boltanum Sjá meira