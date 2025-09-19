Erfiðri viku Man. City lýkur á sunnudag er liðið spilar við Arsenal í afar mikilvægum leik.
City mætti grönnum sínum í United um síðustu helgi og svo var leikur gegn Napoli í Meistaradeildinni í gær. Liðið fær því tveggja daga hvíld fyrir stórleik helgarinnar.
„Við ætlum að nýta þessa tvo daga til þess að fara í fjallgöngu,“ sagði Pep Guardiola, stjóri Man. City, léttur, ljúfur og kátur.
„Við munum hvíla okkur í dag. Menn verða að fá að jafna sig. Það er mikið um meiðsli og því er þetta í rauninni bara hvíld fram á sunnudag.“
Í janúar síðastliðnum kvartaði Pep yfir því að lið í ensku deildinni stæðu verr en önnur lið því stóru leikirnir í deildinni væru alltaf í kringum Evrópuleiki. Hann vildi ekki ræða það mál að þessu sinni.