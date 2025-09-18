Fær nýjan þriggja ára samning þrátt fjögur töp í fyrstu fjórum leikjunum

Þrátt fyrir að Wolves hafi tapað öllum fjórum leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni fær knattspyrnustjórinn Vitor Pereira væntanlega nýjan samning hjá félaginu.
Pereira tók við Wolves eftir að Gary O'Neil var látinn taka pokann sinn í desember á síðasta ári.
Úlfarnir björguðu sér örugglega frá falli á síðasta tímabili en hafa byrjað illa í vetur og tapað öllum fjórum leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni.
Forráðamenn Wolves virðast samt hafa mikla trú á Pereira og enskir fjölmiðlar greina frá því að hann muni skrifa undir nýjan þriggja ára samning við félagið á næstu dögum.
Hinn portúgalski Pereira hefur komið víða við á stjóraferlinum. Áður hann tók við Wolves stýrði hann Al Shabab í Sádi-Arabíu.
Wolves fær nýliða Leeds United í heimsókn í 5. umferð ensku úrvalsdeildarinnar á laugardaginn.