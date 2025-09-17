Swansea gafst ekki upp og skaut Forest úr leik

Swansea komst áfram í fjórðu umferð enska deildabikarsins með 3-2 sigri gegn Nottingham Forest. Svanirnir lentu tveimur mörkum undir og virtust ætla að tapa leiknum en skoruðu tvö mörk í uppbótartíma.
Igor Jesus kom gestunum frá Skírisskógi tveimur mörkum yfir í fyrri hálfleik en Cameron Burgess minnkaði muninn fyrir Swansea um miðjan seinni hálfleik.
Forest virtist svo ætla að halda út 2-1 sigur en Swansea sótti hart og uppskar tvö mörk á þriðju og sjöundu mínútu uppbótartíma.
Zan Vipotnik jafnaði leikinn og Cameron Burgess setti svo sitt annað mark til að tryggja 3-2 endurkomusigur.
Swansea heldur því áfram í sextán liða úrslit en Forest er úr leik.
INCREDIBLE 😍 pic.twitter.com/YwUAEixJ0h— Swansea City AFC (@SwansOfficial) September 17, 2025
