Linsan datt út en varði samt tvö víti

Hákon Rafn Valdimarsson var særður og áhyggjufullur þegar vítaspyrnukeppni Brentford gegn Aston Villa hófst en þrátt fyrir að sjá illa út um annað augað stóð hann uppi sem hetjan.
Hákon átti slæman fyrri hálfleik og gaf Aston Villa mark þegar hann missti boltann milli fóta eftir skot Harvey Elliot. Hann endurheimti hins vegar álit stuðningsmanna í seinni hálfleik með frábærri frammistöðu.
Hákon varði virkilega vel í fjögur skipti í seinni hálfleik. Þar af voru tvö dauðafæri hjá Matty Cash og Morgan Rogers. Hann varð þó fyrir hnjaski og fór ekki heill inn í vítaspyrnukeppnina, linsa hafði dottið úr öðru auganu.
„Ég var frekar hræddur því linsan datt úr en þetta blessaðist allt“ sagði Hákon í viðtali við Sky Sports eftir leik.
"I was pretty scared that my contact lens was out!" Two huge saves from Hákon Valdimarsson in that penalty shootout to help win it for Brentford 👏 pic.twitter.com/UnVozQOvW0— Sky Sports Football (@SkyFootball) September 16, 2025
"I was pretty scared that my contact lens was out!" Two huge saves from Hákon Valdimarsson in that penalty shootout to help win it for Brentford 👏 pic.twitter.com/UnVozQOvW0
Hákon varði tvö víti frá John McGinn og Matty Cash, sem tryggði Brentford sigurinn.
„Frábær sigur og ég er svo ánægður… Seinni hálfleikurinn var mjög góður og mér fyrri hálfleikurinn fínn eftir fyrstu fimmtán mínúturnar en við fengum óheppilegt mark á okkur, sem ég hefði kannski átt að verja en það er bara eins og það er. En ég er mjög ánægður með frammistöðuna.“
Those @BrentfordFC penalty heroics! 💪#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/sRoDHhGv5t— Carabao Cup (@Carabao_Cup) September 16, 2025
Those @BrentfordFC penalty heroics! 💪#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/sRoDHhGv5t
„Þegar ég varði fyrsta vítið vissi ég að við myndum komast áfram,“ sagði Hákon að lokum við Sky Sports.