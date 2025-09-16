Hákon reyndist hetja Brentford Ágúst Orri Arnarson skrifar 16. september 2025 21:26 Hákon Rafn var hetjan í vítaspyrnukeppninni. Eddie Keogh/Getty Images Hákon Rafn Valdimarsson gerðist sekur um slæm mistök en stóð síðan uppi sem hetja Brentford í sigri gegn Aston Villa í vítaspyrnukeppni enska deildabikarnum. Hákon hleypti marki Aston Villa auðveldlega inn, fékk skot beint á sig en missti boltann milli fóta. Brentford fór marki undir inn í hálfleikinn en jafnaði snemma í seinni hálfleik. Hvorugu liði tókst að setja sigurmarkið og draga þurfti til vítaspyrnukeppni, þar sem Hákon reyndist hetjan. Hann varði fyrsta vítið frá John McGinn, sem skaut með vinstri fæti í vinstra hornið. Hákon varði svo einnig fjórða víti Villa, frá Matty Cash. Brentford skoraði hins vegar úr öllum sínum vítaspyrnum og fór með 4-2 sigur úr vítaspyrnukeppninni, áfram í næstu umferð deildabikarsins. Crystal Palace komst einnig áfram, eftir 1-1 jafntefli og 4-2 sigur í vítaspyrnukeppni gegn Millwall. Grimsby er sömuleiðis á leið í næstu umferð, eftir 1-0 sigur á útivelli gegn Sheffield Wednesday. Jason Daði Svanþórsson er leikmaður Grimsby en kom ekki við sögu. Þetta er annar leikurinn sem Hákon spilar fyrir Brentford á tímabilinu en hann stóð sig einnig vel í deildabikarleiknum gegn Bournemouth. Enski boltinn Mest lesið Uppþot í Eyjum: „Í kvöld töpuðu íþróttirnar“ Handbolti Magnús Ver í 55. sæti á lista yfir bestu íþróttamenn sögunnar Sport Mamma reddaði treyjunum frá Thuram bræðrunum Sport Varamennirnir lögðu upp hvor fyrir annan Fótbolti Bitvargurinn fékk tólf leikja bann Sport Líktu varnarleik KR við varnarleik fimmtugs old boys liðs Íslenski boltinn Fagnaði heimsmetinu í karíókí herbergi Sport Emil leggur skóna á hilluna Sport Fær 54 milljónir í vikulaun en æfir einn og yfirgefinn Enski boltinn Ódýr vítaspyrna tryggði tíu Madrídingum endurkomusigur Fótbolti Fleiri fréttir Hákon reyndist hetja Brentford Fær 54 milljónir í vikulaun en æfir einn og yfirgefinn Verður væntanlega ráðinn 89 dögum eftir að hann var rekinn City rak barþjón sem mætti í United-treyju í vinnuna „United er að keppa við hina Ferrari-bílana en með Skoda-vél“ „Ef félagið vill breyta um leikstíl verður það að breyta um mann“ Carragher sagði „heiladauðan“ Hannibal hafa kostað Burnley stig Keane tók Shaw á teppið: „Gafst upp og alltaf meiddur“ „Arteta hefur aldrei verið með jafn góðan hóp og núna“ Sjáðu City salta United og ískaldan Salah á vítapunktinum Víti í blálokin dugði Liverpool Tvö frá Haaland og Manchester er blá Hvoru megin í Manchester er meiri krísa? Sjáðu mörkin úr stórsigrum Arsenal og Spurs og dramatíkina í Lundúnum Sigur í fyrsta leik Andra í enska boltanum Nýi maðurinn hetja Newcastle og skrautlegt sjálfsmark Leeds Spurs í engum vandræðum með tíu Hamra Zubimendi með tvö í frábærum sigri Ekki keyptur til að gera það sama og Ederson Skiptir til Chelsea frá félagi með sömu eigendur Staðfestir að Bayindir verði í markinu gegn Man City Delap gæti verið frá fram í desember Grealish valinn leikmaður mánaðarins í fyrsta sinn Viðhafnarútsending af Doc Zone: Fimm leikir í enska og lokaumferðin í Lengjunni „Báðir með svona Manchester United æxli í heilanum“ Slot í skýjunum eftir ákvörðun þjálfara Svía Er hluti af leikmannahópnum þrátt fyrir að vera í fangelsi Um hnífsárásina sem breytti lífi hans: „Hluti af mér er horfinn“ Engin stig dregin af Chelsea Tyrkneska félagið staðfestir komu Onana Sjá meira