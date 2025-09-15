Oddvitarnir ætla sér stóra hluti eftir átta mánuði Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 15. september 2025 15:20 Einar Þorsteinsson og Heiða Björg Hilmisdóttir höfðu stólaskipti í febrúar eftir að Framsókn sprengdi meirihlutasamstarfið. Bæði ætla sér stóra hluti í kosningunum í vor. Vísir/Vilhelm Flestir oddvita flokkanna sem sæti eiga í borgarstjórn ætla að bjóða sig fram í kosningunum eftir átta mánuði. Einn er þó óviss um undir merkjum hvaða flokks framboðið verður. Sveitarstjórnarkosningar verða haldnar laugardaginn 16. maí og þar á meðal borgarstjórnarkosningar í Reykjavík. Oddviti Viðreisnar og eini fulltrúi flokksins í borgarstjórn tilkynnti í morgun að hún ætlaði að láta staðar numið og myndi ekki leiða flokkinn í kosningunum heldur hverfa af vettvangi borgarstjórnar. Aðrir oddvitar í borgarstjórn eru flestir á því að taka slaginn áfram. Heiða Björg Hilmisdóttir ætlar að bjóða fram krafta sína í forystu Samfylkingarinnar. Þetta staðfestir hún við RÚV. Heiða varð borgarstjóri í vor eftir að Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar, sleit meirihlutasamstarfi flokksins við Samfylkinguna, Viðreisn og Pírata. Í framhaldinu mynduðu fimm flokkar meirihluta í Reykjavík undir forystu Heiðu Bjargar. Oddvitar flokkanna í meirihlutanum sem myndaður var í febrúar og flokksmenn þeirra. Vísir/Vilhelm Heiða Björg hefur setið í borgarstjórn í tíu ár eða frá því í kosningunum 2015. Hún var í öðru sæti á lista flokksins í síðustu kosningum en tók við sem oddviti flokksins í janúar eftir að Dagur B. Eggertsson, fyrrverandi borgarstjóri, tók sæti á Alþingi. Hún varð svo borgarstjóri nýs meirihluta í febrúar eftir að Framsókn sprengdi borgarstjórnina. Skynjar ákall um breytingar Hildur Björnsdóttir hafði betur í baráttu við Ragnhildi Öldu Vilhjálmsdóttur um oddvitasæti flokksins fyrir tæpum fjórum árum. Hildur Björnsdóttir og Heiða Björg fallast í faðma á borgarstjórnarfundi. Báðar ætla sér stóra hluti í kosningunum í vor.Vísir/vilhelm „Ég mun bjóða mig fram til forystu aftur,“ segir Hildur. „Við höfum verið á mikilli siglingu og stefnum á góðan árangur næsta vor. Við skynjum á fólkinu í borginni að það vill sjá nýja forystu í Ráðhúsinu.“ Sjálfstæðisflokkurinn hefur mest fylgi í borginni sem stendur miðað við nýlega Maskínukönnun. Flokkurinn mældist með 29,2 prósent en fékk 24,7 prósent í kosningunum 2022. Samfylkingin kemur næst á eftir með 25 prósent sem þó er fimm prósentum meira en í kosningunum 2022. „Ég hef leitt flokkinn á þessu kjörtímabili og við finnum fyrir miklum meðbyr. Það væri ekki skynsamlegt að hlaupa frá borði núna. Ég hef mikinn metnað til að takast á við það sem bíður okkar eftir kosningar,“ segir Hildur full bjartsýni. Hún segir kosningabaráttuna í raun hafna að hennar mati og flokkurinn fari fulla ferð áfram í þeirri baráttu. Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður og fleiri hafa verið orðaðir við áhuga um að leiða flokkinn í borginni í vor. Hildur segir auðvitað algengt að þegar fólk skynji meðbyr vilji það taka þátt. „Við fögnum því. Við þurfum allar hendur í verkefnið sem fram undan er.“ Framsókn í lykilstöðu vilji fólk breytingar Einar Þorsteinsson tók við sem borgarstjóri í Reykjavík í upphafi árs 2024. Um var að ræða samkomulag milli Samfylkingarinnar og Framsóknarflokksins við myndun borgarstjórnar eftir kosningarnar 2022. Það kom nokkuð á óvart þegar Einar ákvað að slíta borgarstjórnarsamstarfinu í febrúar síðastliðnum. Til stóð að mynda nýjan meirihluta með Viðreisn, Sjálfstæðisflokknum og Flokki fólksins en planið fór út um þúfur þegar Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, hafnaði samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn. „Ég gef kost á mér að leiða lista Framsóknar aftur. Við náðum talsverðum árangri á þessu kjörtímabili, sýndum kjósendum að við erum tilbúin að berjast fyrir breytingum í borginni. Reyndum að ganga eins langt og við gátum í því en það er mikið verk óunnið. Þess vegna munum við halda áfram að berjast fyrir borgarbúa og ég gef kost á mér til að leiða listann.“ Dóra Björt Guðjónsdóttir Pírati og Einar Þorsteinsson oddviti Framsóknar bregða á leik.vísir/Vilhelm Framsókn náði frábærum árangri í kosningunum 2022 með tæplega nítján prósenta fylgi. Síðan hefur flokkurinn mælst undir fimm prósentum. Einar hefur fulla trú á viðsnúningi. Allt frá því flokkurinn fór í samstarf með Samfylkingunni, Viðreisn og Pírötum hafi fylgið hrunið og haldist þar allt kjörtímabilið. Kjósendur hafi ekki viljað að flokkurinn færi í þann meirihluta. „Skilaboðin eru skýr frá kjósendum og þess vegna vildum við í Framsókn mynda meirihluta með flokkum sem voru tilbúnir að stefna í sömu átt og við en það tókst ekki.“ Nú sé boltinn hjá kjósendum en ljóst sé að meirihluti frá miðju til hægri verði ekki myndaður án Framsóknar. Afstaða til flokkanna sem stýri borginni nú hljóti að liggja fyrir. Framsókn hafi gengið úr því samstarfi og horfi til þeirra flokka sem séu tilbúnir að taka erfiðar ákvarðanir. Óvissutímar hjá Sönnu Fram kom á Vísi á dögunum að Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Sósíalista, væri óviss um hvort hún færi fram fyrir Sósíalistaflokkinn í vor. Þá hafði hún breytt undirskrift sinni við skoðanagreinar á Vísi úr „borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins“ í „sósíalískur borgarfulltrúi“. Hún sagðist opin fyrir samstarfi við aðra flokka. „Það er ekkert launungarmál að ný stjórn Sósíalistaflokksins hefur ekki staðið heilshugar að baki borgarstjórnarflokknum,“ segir Sanna Magdalena við RÚV í dag. Miklar breytingar urðu á dögunum hjá Sósíalistaflokknum þegar Sönnu og Gunnari Smára Egilssyni, stofnanda flokksins, var hafnað í kosningum og listi sem Karl Héðinn Kristinsson, fyrrverandi forseti ungliðahreyfingar flokksins, vann sigur. Sanna sagði í framhaldinu af sér sem pólitískur leiðtogi flokksins, embætti sem hún hafði verið kjörin í tveimur dögum fyrr. Líf Magneudóttir, oddviti Vinstri grænna í borginni, segist stefna á framboð fyrir flokkinn í vor. Fram hefur komið í máli Svandísar Svavarsdóttur formanns VG að hún sé opin fyrir samstarfi flokksins við aðra flokka á vinstri væng stjórnmálanna. Þetta sagði hún í júní en Vinstri græn féllu af þingi í Alþingiskosningum í nóvember. Svandís nefndi þó sérstaklega sveitarfélögin Kópavog, Árborg og Ísafjörð í því samhengi. Líf hefur sagt mikilvægt að VG bjóði fram undir eigin merkjum. Líf Magneudóttir (til vinstri) og Sanna Magdalena Mörtudóttir (fyrir miðju) meðal borgarfulltrúa sem horfa upp í stúku á fundi borgarstjórnar.Vísir/vilhelm Ekki hefur náðst í Dóru Björt Guðjónsdóttur, oddvita Pírata, eða Helgu Þórðardóttur, oddvita Flokks fólksins, í dag. Sömu sögu er að segja um Heiðu Björgu Hilmisdóttur borgarstjóra. Fréttin verður uppfærð með svörum þeirra þegar þau berast. Ekki náðist í Helgu Þórðardóttur oddvita Flokks fólksins í borginni.vísir/Vilhelm Borgarstjórn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sjálfstæðisflokkurinn Samfylkingin Viðreisn Vinstri græn Píratar Flokkur fólksins Framsóknarflokkurinn Sósíalistaflokkurinn Mest lesið Íslendingur dæmdur í þrettán ára fangelsi í Rússlandi Erlent Losnar fyrr og fær ekki að koma aftur í 30 ár Innlent Kallaði eftir aftöku heimilislauss fólks: „Drepa þau bara“ Erlent Veit um fjögur sjálfsvíg tengd gervigreind Innlent Tinder-svindlarinn handtekinn í Georgíu Erlent Þórdís Lóa ætlar ekki fram Innlent Fordæma ummæli Musk á mótmælum gegn útlendingum Erlent Tvíburarnir fengu ár í viðbót Innlent Brueckner neitar að ræða við bresk lögregluyfirvöld Erlent Þjófur fúlsaði við málverkunum en tók nóg af bjór Innlent Fleiri fréttir Ingvar aftur kominn í leyfi frá þingstörfum Oddvitarnir ætla sér stóra hluti eftir átta mánuði Loka fyrir heitt vatn vegna leka á Bústaðavegi Tvíburarnir fengu ár í viðbót Hlaut náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti Vara við svikapóstum um ólöglegar klámsíður og reikninga frá raforkusölum Baráttunni lauk með íslenskum ríkisborgararétti Er með hugmynd að nafni sem gæti vel gengið Bein útsending: Umhverfisþing 2025 Hells Angels á Íslandi hafi aukið umsvif sín og sýnileika Losnar fyrr og fær ekki að koma aftur í 30 ár Komið gott af borgarmálum og meirihlutaslit hafi engin áhrif Töldu nauðsynlegt að taka fast á Hells Angels og Kourani fær endurkomubann Ætlar sér formennsku hjá ungum Sjálfstæðismönnum Úr inniskónum og yfir í hringiðu heimsmálanna Þórdís Lóa ætlar ekki fram Ölvaðir og í annarlegu ástandi Farmur flugvélaeldsneytis hafi ekki uppfyllt gæðastaðla Þjófur fúlsaði við málverkunum en tók nóg af bjór Veit um fjögur sjálfsvíg tengd gervigreind Enn deilt um sameiningu: „Í raun sé verið að leggja niður Háskólann á Akureyri“ Vill drónavarnir á Íslandi Fannar bæjarstjóri kveður Grindavík Sundlauginni í Reykholti í Bláskógabyggð lokað í eitt ár Lögreglan vilji kæfa glæpahópa í fæðingu Farið yfir Vítisenglamálið og drónavarnir á Íslandi Neysluvatnið óhreint eftir að aurskriða féll Tæplega fimmtíu komast ekki um borð eftir að neyðarrenna var opnuð fyrir mistök Ekki blettur á ferlinum að missa vinnuna Myndband: Lögregla stóð vörð vegna Vítisenglaveislu Sjá meira