Keane tók Shaw á teppið: „Gafst upp og alltaf meiddur“

Frammistaða Lukes Shaw í 3-0 tapi Manchester United fyrir Manchester City fór verulega í taugarnar á Roy Keane, fyrrverandi fyrirliða Rauðu djöflanna.
Shaw átti erfitt uppdráttar í leiknum á Etihad í gær og Keane var langt frá því að vera hrifinn af því sem hann sá. Honum var sérstaklega misboðið hvernig Shaw bar sig að í fyrsta marki City sem Phil Foden skoraði.
„Shaw gefst bara upp. Þetta eru fínir taktar hjá [Jérémy] Doku en þetta er of auðvelt. Hann er ekki í réttri stellingu. Það er eins og hann sé búinn að kasta inn hvíta handklæðinu,“ sagði Keane í hálfleik á Sky Sports.
Írinn var alveg jafn pirraður á framgöngu Shaws eftir leikinn.
„Shaw er landsliðsmaður svo fyrir hann að vera gabbaður svona. Hann hefur komist upp með alls konar hluti síðustu árin hjá United. Alltaf meiddur og aldrei í almennilegu standi,“ sagði Keane.
„Við komum með afsakanir og síðan spilar hann nokkra leiki og tekur ákvarðanir eins og hann vilji ekki tækla lengur.“
Shaw hefur verið hjá United síðan 2014 og spilað 290 leiki fyrir félagið en verið mikið frá vegna meiðsla. Á síðasta tímabili spilaði hann aðeins tólf leiki í öllum keppnum.
United er með fjögur stig eftir fyrstu fjórar umferðirnar í ensku úrvalsdeildinni. Næsti leikur liðsins er gegn Chelsea næsta laugardag.
Eftir tvö töp í röð er Manchester City komið aftur á sigurbraut eftir öruggan 3-0 sigur gegn Manchester United í stórleik og nágrannaslag liðanna í dag.