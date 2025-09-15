„Arteta hefur aldrei verið með jafn góðan hóp og núna“

Sérfræðingar Sunnudagsmessunnar eru vægast sagt hrifnir af því sem þeir hafa séð í upphafi tímabils hjá Arsenal.
Adda Baldursdóttir og Sigurbjörn Hreiðarsson voru gestir Stefáns Árna Pálssonar í Sunnudagsmessunni í gær þar sem farið var yfir allt það helsta úr fjórðu umferð ensku úrvalsdeildarinnar.
Meðal þess sem rætt var í þættinum var gengi Arsenal í pphafi tímabils. Liðið vann afar öruggan 3-0 sigur gegn Nottingham Forest á laugardaginn og nýja framherjatríóið, Eberechi Eze, Noni Madueke og Viktor Gyökeres átti stóran þátt í sigrinum. Sem og annar nýr maður, Martin Zubimendi.
Sigurbjörn og Adda eru ofboðslega hrifin af því sem þau hafa séð frá nýju mönnunum hjá Arsenal í upphafi tímabils og Sigurbjörn gengur svo langt að segja að Mikel Arteta, þjálfari liðsins, hafi aldrei verið með jafn góðan hóp í höndunum og nú.
„Núna eru þeir með frábæra níu í Gyökeres og með þessa möguleika á vængjunum,“ sagði Sigurbjörn meðal annars.
„Það er frábært fyrir þjálfara að vera með kannski tvo kantmenn sem eru kannski ekki alveg að ná sér á strik, en þá ertu með aðra jafn góða á vængjunum sem bíða eftir því að koma inn. Arteta hefur aldrei verið með jafn góðan hóp og hann er með núna hjá Arsenal,“ bætti Sigurbjörn við að lokum.
