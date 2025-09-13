Ölvaðir einstaklingar víða til vandræða Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 13. september 2025 07:29 Lögrelan á höfuðborgarsvæðinu hafði í nægu að snúast í nótt. Myndin er úr safni. Vísir/Kolbeinn Tumi Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti 87 málum í gærkvöldi og í nótt. Þá voru þrír vistaðir í fangaklefa á tímabilinu. Stór hluti útkalla sem lögregla fjallar um vörðuðu áfengisölvun. Um verkefni næturinnar er fjallað í dagbók lögreglu. í Reykjavík var óskað eftir lögregluaðstoð vegna ofurölvi einstaklings sem neitaði að yfirgefa heilbrigðisstofnun. Viðkomandi hélt uppteknum hætti eftir að lögreglumenn komu á vettvang sem varð til þess að lögreglumenn handtóku hann og vistuðu í fangaklefa. Óskað var eftir aðstoð lögreglu í verslunarmiðstöð í Reykjavík vegna einstaklings sem var til vandræða. Þegar lögreglumenn komu að var maðurinn kominn út og var að kasta af sér þvagi. Sá var handtekinn fyrir brot á lögreglusamþykkt og síðar laus að lokinni skýrslutöku. Þá barst lögreglu tilkynningar um bæði slagsmál og líkamsárás á skemmtistöðum. Frekari upplýsingar um þau mál liggja ekki fyrir. Óskað eftir aðstoð lögreglu vegna ofurölvi einstaklings sem var til vandræða við skemmtistaði. Einstaklingurinn handtekinn og vistaður í fangaklefa þar til rennur af honum víman. Lögregla segir jafnframt frá sjö tilvikum í umdæminu í nótt þar sem ökumaður er grunaður um akstur undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. Lögreglustöð tvö, sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti, barst tilkynning um ölvaðan einstakling sem var til vandræða í sundlaug og um ölvaðan einstakling að ganga í veg fyrir bíla. Hinum síðarnefnda var komið í öruggt skjól en frekari upplýsingar fengust ekki um málin. Lögreglumál Mest lesið „Hann fékk einfaldlega ekki þá hjálp sem hann þurfti á að halda“ Fréttir Öllum sem geri lítið úr morðinu „verði refsað“ Erlent Ósætti með nýtt grenndargámasvæði: „Þetta er bara mikið áhyggjuefni“ Innlent Í straffi fyrir skilaboð á vegg Kaffibarsins: „Þetta eru bara skemmdarverk“ Innlent Ölvaðir einstaklingar víða til vandræða Innlent Hefja frumkvæðisathugun á dauðsföllum tengdum bóluefnum Erlent Bregðast við árás á barnaníðing í Fellabæ Innlent Áköf úrkoma hætti á skriðuföll á Ströndum Innlent Stærsti skjálfti síðan í maí fannst í byggð Innlent Hinn 22 ára Tyler Robinson grunaður um morðið á Kirk Erlent Fleiri fréttir Ölvaðir einstaklingar víða til vandræða Ósætti með nýtt grenndargámasvæði: „Þetta er bara mikið áhyggjuefni“ Áköf úrkoma hætti á skriðuföll á Ströndum Stærsti skjálfti síðan í maí fannst í byggð Þurfi að jafna réttindi upp á við en ekki skerða hjá einum hóp Leggur fram öryggis- og varnarstefnu: „Ógnin er veruleg“ Óformlegar verkfallsaðgerðir hjá Play og tilfinningaþrungnir dagar Bregðast við árás á barnaníðing í Fellabæ Ákærður fyrir tilraun til manndráps í Úlfarsárdal Í straffi fyrir skilaboð á vegg Kaffibarsins: „Þetta eru bara skemmdarverk“ Ríkisstjórnin þverbrjóti leikreglur vinnumarkaðarins Starfsmenn þingflokks taka pokann sinn Vilja afnema áminningarskyldu sem undanfara uppsagnar opinberra starfsmanna Sá yngsti til að verða kjörinn goði hjá Ásatrúarfélaginu Forstöðumenn fangelsa lýsa kerfislægri krísu og segja ástandið óásættanlegt Búin að sjóða vatn í rúman mánuð og segir íbúa ekki treysta vatnsbólinu Þurfa 12-15 milljónir til að halda Ylju opinni um helgar Lýðræðislegri umræðu og samstöðu ógnað Ísland gæti þurft að kaupa losunarheimildir fyrir milljarða til að standa við skuldbindingar Starfsmannafundur hjá Play og enn leitað að morðingja Charlie Kirk Hæstiréttur tekur fyrir mál móður sem dæmd var í 18 ára fangelsi Bein útsending: Áherslur og forgangsaðgerðir Íslands í loftslagsmálum Ríflega þúsund börn bíða eftir að komast að en ekki 400 Fjórtán áherslur í varnar- og öryggismálum: „Öryggisógnin er raunveruleg og aðkallandi“ Staðfesta dóm yfir tvíburabræðrunum en refsing Samúels Jóa milduð Bein útsending: Skýrsla samráðshóps um inntak og áherslur stefnu í varnar- og öryggismálum Tveir handteknir fyrir húsbrot og einn fyrir að vera ólöglega á landinu Íslendingar í meistaradeild þrátt fyrir herleysið Helgarlokanir leiði fólk til þess að nota efnin í bílakjöllurum Vinirnir vestanhafs hafi áhyggjur af stigmögnun Sjá meira