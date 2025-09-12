Sundfatamódelið Brooks Nader er sögð hafa deitað bæði Carlos Alcaraz og Jannik Sinner meðan á Opna bandaríska meistaramótinu í tennis stóð. Þeir spiluðu til úrslita á mótinu en Alcaraz virðist hafa unnið tvöfalt, bikarinn og hjarta módelsins.
Greint var frá því á miðvikudag að hin bandaríska Nader, sem hefur fjórum sinnum verið í sundfataútgáfu Sports Illustrated og keppti í Dancing With the Stars í fyrra, væri byrjuð með spænska tenniskappanum Carlos Alcaraz, sem er búinn að tylla sér á topp heimslistans eftir sigurinn í Bandaríkjunum síðustu helgi.
Fréttirnar komu einhverjum tennisaðdáendum í opna skjöldu því sögusagnir höfðu gengið um að Nader væri að deita hinn ítalska Sinner, stærsta keppinaut Alcaraz. Þær sögusagnir voru líka ekki úr lausu lofti gripnar.
Brooks mætti með systrum sínum, Grace Ann, Mary Holland og Söruh Jane, í útvarpsþáttinn Sirius XM sem dægurmiðillinn Page Six heldur úti og ræddu þar um ástarlíf Brooks.
Brooks sagðist oft vera með marga vonbiðla og Grace greindi frá því að fjöldi íþróttamanna væri farinn að senda systur hennar einkaskilaboð.
Skilaboðin kæmu frá „öllum sviðum og völlum, nema ekki körfuboltavellinum“ og bætti við að nafn eins dularfulls vonbiðils rímaði við orðið „winner“. Systirin var augljóslega að vísa þar í Sinner, sem er einn heitasti tenniskappi heims. Brooks var fljót að eyða talinu í kjölfarið.
Nokkrum dögum síðar fór Brooks í Jimmy Kimmel Live! hjá samnefndum þáttastjórnanda. Myndir höfðu náðst af Brooks á Opna meistaramótinu svo Kimmel spurði: „Ertu að deita ítölsku tennis-stjörnuna Jannik Sinner?“
„Hvað er þetta, yfirheyrsla? Ég er orðin smeyk,“ svaraði Brooks og sagði Kimmel að spyrja kollega hans, Stephen Colbert, en hún hafði verið með Colbert á tennisleiknum.
„Þú ert nálægt, þú ert að volgna,“ bætti Brooks við en Nader og Colbert höfðu verið viðstödd leik Carlos Alcaraz og Arthurs Rinderknech í sextán manna úrslitum mótsins 31. ágúst.
Opna bandaríska meistaramótinu lauk síðustu helgi og á miðvikudag ræddi Grace Ann Nader við dægurmálamiðilinn E! News um ástarmál systur sinni.
„Að deita er svo óskýrt hugtak en ég veit að hann er aðalmaðurinn núna,“ sagði hún um Alcaraz. Hún bætti við að hún hefði ekki enn hitt Carlos en væri mjög spennt fyrir því.
Það er því ljóst að Alcaraz er greinilega ekki að deita tenniskonuna Emmu Raducanu eins og hefur verið mikið talað um. En maður veit aldrei hvað framtíðin ber í skauti sér.
Kvikmyndin Challengers fjallaði um ástarþríhyrning milli fyrrverandi tenniskonu og tveggja tenniskappa sem spila til úrslita á litlu móti. Mörgum hefur því verið hugsað til myndarinnar eftir að fréttinar komu í ljós.