Svíar nötrandi og HM í hættu en starf þjálfarans ekki

Svíar nötra af reiði og upplifa sig niðurlægða eftir að hafa aðeins náð í eitt stig gegn Slóveníu og Kósovó í fyrstu tveimur leikjunum í undankeppni HM. Stjörnum prýtt liðið er í hættu á að komast ekki á næsta stórmót en þrátt fyrir áhættusaman leikstíl er starf danska þjálfarans Jons Dahl Tomasson ekki í hættu.
Svíþjóð tapaði 2-0 gegn Kósovó í gærkvöldi og sænska knattspyrnusambandið þurfti að slökkva á ummælum á Instagram, svo slæm voru viðbrögð stuðningsmanna.
Í sænskum miðlum er tapinu lýst sem algjörri niðurlægingu fyrir sænskan fótbolta.
„Heimurinn hæðist að sænska landsliðinu... Það versta er að þeir áttu skilið að tapa“ skrifar Aftonbladet.
Svo gott sem allt fór úrskeiðis hjá Svíþjóð í Kósovó í gærkvöldi, eins og Ísland fékk að upplifa fyrir ekki svo löngu.
„Gulblátt HM partý breyttist í biksvarta martröð“ skrifar Expressen.
Þá er einnig dregin er upp mynd af nágrannalöndunum gera grín að Svíþjóð.
Danmörk í efsta sæti síns riðils eftir tvo leiki, Noregur með fullt hús stiga eftir fjóra leiki, Finnland í fínum séns með sjö stig eftir fimm leiki og Ísland í efsta sæti í sínum riðli, en á vissulega eftir að spila gegn Frakklandi.
Stærsta stjarna liðsins og dýrasti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar, Alexander Isak, spilaði sínar fyrstu mínútur en tókst engan veginn að komast inn í leikinn. Hans eftirminnilegasta stund var þegar hann lenti í áflogum við annan leikmann.
Með aðeins eitt stig eftir tvo leiki eru svartsýnustu Svíar strax farnir að gefa HM drauminn upp á bátinn. Sviss er í efsta sæti riðilsins með fullt hús og í mjög góðri stöðu, en annað sætið er vissulega vel innan seilingar og gefur umspilsmöguleika.
Leikstíllinn sem Jon Dahl Tomasson leggur upp með virðist þó ekki hafa heillað. Hann spilar áhættusaman fótbolta, pressar stíft og lætur mann elta annan hátt upp völlinn.
Í viðtölum eftir leik þurfti Tomasson að taka til varna við gagnrýni.
„Ef þú skoðar síðustu tólf leiki fyrir þennan, síðan í september 2024, höfum við unnið átta, tapað tveimur og gert tvö jafntefli. Þeir geta svo sannarlega spilað svona. Við sjáum hvernig leikmenn við erum með, hvernig fótbolta þeir spila með sínum félagsliðum. Þetta er fótboltinn sem þeir spila, þetta er fótboltinn sem þeir vilja spila“ sagði Jon Dahl Tomasson, greinilega ómeðvitaður um að landsliðsfótbolti er önnur tegund af fótbolta, eins og Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari Íslands hefur ítrekað bent á.
Þrátt fyrir umlykjandi storm stendur sænska knattspyrnusambandið með sínum manni og leikstílnum sem hann leggur upp með. Kim Kallström kom Tomasson til varna eftir tapið í gær og sagði þröngsýni að kenna leikstílnum um eitt tap, það gæti gerst af ýmsum ástæðum.
„Við getum ekki bara breytt öllu og kastað hlutum til hliðar þegar eitthvað fer aðeins úrskeiðis. Mitt starf er að halda ró á meðan báturinn ruggar“ sagði Kallström einnig.