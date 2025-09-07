Fyrsta áætlunarflug rafknúinnar flugvélar í Noregi var farið síðastliðinn fimmtudag í tilraunaskyni. Flogið var milli Stafangurs og Björgvinjar á rafmagnsflugvélinni ALIA, sem framleidd er af bandaríska fyrirtækinu BETA Technologies. Flugið er liður í þróunarverkefni í átt að kolefnislausum flugsamgöngum.
Norska þyrluflugfélagið Bristow Norway annast reynsluflugið í samstarfi við bandaríska flugvélarsmiðinn og norsk stjórnvöld. Fyrir þeirra hönd koma að verkefninu bæði norska loftferðaeftirlitið, Luftfartstilsynet, og Avinor, hið norska Isavia.
Ekki verður flogið með farþega í reynsluferðum heldur eingöngu vörur. Avinor segir að þar sem þetta séu flugprófanir muni flugvélin ekki flytja farm í viðskiptaskyni. Í staðinn verði hermt eftir raunverulegum fraktflugum.
„Noregur mun opna loftrými fyrir alþjóðlegar flugprófanir með loftslagsvænni flugvélum. Hér er kynnt til sögunnar innanlandsfraktleið með rafknúinni flugvél. Leiðin er fyrsta tilraunaverkefnið í Noregi fyrir núll- og láglosunarflug,“ segir Avinor í fréttatilkynningu.
Fjöldi reynsluflugferða er áformaður á næstu mánuðum á flugleiðinni milli Stafangurs og Björgvinjar, sem er með þeim vinsælustu í innanlandsflugi í Noregi. Hugmyndin er að afla reynslu og þekkingar í rekstri rafknúinna flugvéla svo hægt verði að nýta þær í atvinnuflugi í ábataskyni í framtíðinni.
Icelandair undirritaði fyrir þremur árum viljayfirlýsingu um kaup á fimm rafmagnsflugvélum frá Heart Aerospace. Svona líta þær út:
Flugferðin frá Stafangri til Bergen á fimmtudag tók 55 mínútur. Rafmagnsflugvélin er með 400 kílómetra flugdrægi en loftlínan á milli 160 kílómetrar, sem er vel innan drægni flugvélarinnar.
Flugvélin er eins hreyfils og hönnuð til að þurfa aðeins einn flugmann en tveir voru í fyrstu ferðinni. Burðargeta hennar er 562 kíló, sem jafngildir fimm farþegum, og flýgur hún á 210 til 270 kílómetra hraða á klukkustund.
Prófanir fara fram í þremur áföngum í haust og inn í veturinn. Þær hófust raunar í byrjun ágústmánaðar með flugtökum og lendingum í Stafangri í sjónflugi. Annar áfangi felst í að afla rekstrarreynslu á flugleiðinni milli Stafangurs og Bergen. Í þriðja áfanga verður flugvélinni flogið í blindflugi við vetraraðstæður en áformað er að tilraunafluginu ljúki í janúar 2026.
„Við sem þjóð erum algjörlega háð flugi, bæði núna sem og í framtíðinni. Því er aðlögun að sjálfbærari flugiðnaði forgangsverkefni ríkisstjórnar okkar,“ sagði samgönguráðherra Noregs, Jon-Ivar Nygård, þegar hann fagnaði upphafi verkefnisins.
„Ekki er hægt að vanmeta þýðingu þessarar fyrstu flugferðar. Hún er raunveruleg sönnun þess að rafknúin flugvélatækni er þegar orðin að veruleika en ekki eitthvað sem á eftir að koma í framtíðinni.
Það er ekki síður mikilvægt að tæknin er núna prófuð í rekstrarumhverfi, sem er nauðsynlegt næsta skref í átt að rafknúnum flugleiðum í norska flugkerfinu og annars staðar.
Þessi fyrsta flugferð er þýðingarmikið skref á langri og flókinni vegferð. Eins og þessi tilraun ber með sér eru samstarf yfirvalda, flugvalla, framleiðenda, rekstraraðila sem og pólitískur stuðningur nauðsynleg og ég er stoltur af því að Noregur sé í fararbroddi,“ sagði samgönguráðherrann.
„Tilraunin er mikilvægt skref í að breyta loftslagsstefnu í hagnýtar lausnir. Ef við ætlum að ná árangri í grænum orkuskiptum verðum við að prófa, læra og byggja upp, - ekki bara skipuleggja. Með þessu reynsluflugi tekur Noregur forystu í þróun flugs án losunar, en skapar jafnframt ný tækifæri fyrir græn störf og nýsköpun,“ sagði Andreas Bjelland Eriksen, umhverfis- og loftslagsráðherra Noregs.
Hér má rifja upp fyrsta flug rafmagnsflugvélar á Íslandi sumarið 2022:
Flug lítillar rafmagnsflugvélar í gær frá Sønderborg á sunnanverðu Jótlandi til Kaupmannahafnar þykir marka þáttaskil í dönsku flugsögunni. Fullyrt er að þetta teljist fyrsta græna innanlandsflugið í Danmörku á flugvél sem eingöngu er rafknúin.
Ráðamenn Airbus hafa ítrekað þá stefnumörkun sína að koma eitthundrað sæta flugvél knúinni mengunarlausu eldsneyti í arðbært farþegaflug á næsta áratug. Þetta kom fram á árlegum fundi forystumanna Airbus á dögunum.
Sænski flugvélaframleiðandinn Heart Aerospace hefur ákveðið að flytja höfuðstöðvar sínar frá Gautaborg í Svíþjóð til Los Angeles í Kaliforníu. Fyrirtækið segir að með þessu sé ætlunin að efla þróun ES 30-rafmagnsflugvélarinnar og styðja betur við fyrirhugað tilraunaflug.
Blað var brotið í íslenskri flugsögu í gær með fyrsta farþegaflugi rafmagnsflugvélar hér á landi. Forseti Íslands og forsætisráðherra voru fyrstu farþegar vélarinnar og segja flugið marka vatnaskil í vegferð Íslands í átt að hreinni orku í loftsamgöngum.