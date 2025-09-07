Ronaldo skoraði tvö meðan andi Diogo Jota sveif yfir vötnum Siggeir Ævarsson skrifar 7. september 2025 08:00 Cristiano Ronaldo og Diogo Jota á EM 2024 Vísir/Getty Portúgal lék í gær sinn fyrsta landsleik eftir andlát Diogot Jota en mínútu þögn var fyrir leik Portúgal og Armeníu í undankeppni HM. Portúgal vann leikinn ansi örugglega 5-0 og skoraði Cristiano Ronaldo tvö mörk. Ronaldo hefur nú skorað 140 landsliðsmörk en það er 21 ár síðan hann skoraði sitt fyrsta mark fyrir landsliðið. 21 var einnig númerið á treyju Jota hjá landsliðinu og fyrra mark Ronaldo kom á 21. mínútu. Bakvörðurinn Nuno Tavares sagði í viðtali eftir leik að þetta hefði haft mikla þýðingu fyrir liðið. „Við erum allir mjög glaðir því þetta sýnir að hann [Jota] er með okkur, hann var hér og hann gerði þetta mark hjá Ronaldo mögulegt. Hann verður alltaf með okkur í anda, eins og sást glöggt í dag.“ HM 2026 í fótbolta Mest lesið Tveir sterkir póstar úr leik hjá Frökkum fyrir leikinn gegn Íslandi Fótbolti Bætti heimsmetið aftur Sport Finnar með einn óvæntasta sigur í sögu EM Körfubolti Crouch tapaði í Fantasy og tók út refsingu í utandeildinni Fótbolti Kobe Bryant á ennþá langvinælustu skóna í NBA deildinni Körfubolti Ronaldo skoraði tvö meðan andi Diogo Jota sveif yfir vötnum Fótbolti Tapið gegn Íslandi kornið sem fyllti mælinn Fótbolti Glugginn opinn til Tyrklands fyrir Onana Fótbolti Dagskráin í dag: Formúlan og fleira Sport Fjölnir fallinn og rafmögnuð lokaumferð í kortunum Fótbolti Fleiri fréttir Ronaldo skoraði tvö meðan andi Diogo Jota sveif yfir vötnum Crouch tapaði í Fantasy og tók út refsingu í utandeildinni Glugginn opinn til Tyrklands fyrir Onana Tveir sterkir póstar úr leik hjá Frökkum fyrir leikinn gegn Íslandi „Gríðarlega mikilvægur sigur“ „Ekki boðlegt fyrir lið eins og Þór/KA“ Fjölnir fallinn og rafmögnuð lokaumferð í kortunum Torsóttur sigur enskra gegn Andorra Uppgjörið: Stjarnan - Þór/KA 4-1 | Stjarnan upp í efri hlutann Tapið gegn Íslandi kornið sem fyllti mælinn Emilía sneri aftur eftir meiðsli Eiga von á breytingum og þyngri miðju gegn Frökkum Stærsti heimasigur Íslands í keppnisleik Albert ekki með gegn Frakklandi Luis Enrique þarf að fara í aðgerð eftir hjólaslys „Eitt fallegasta mark sem Ísland hefur skorað“ Suárez dæmdur í sex leikja bann fyrir hrákann Stærsti sigur Íslands ekki gegn smáþjóð Myndasyrpa: Frábært kvöld í Laugardalnum Langlaunahæsti leikmaður liðsins í frystinum „Fallegt að koma inn á fyrir bróður“ Þjarmað að Santos á blaðamannafundi eftir leik „Fyrri hálfleikurinn lagði grunninn“ „Fagnið var fyrir mömmu og pabba“ „Héldum áfram og drápum leikinn“ Svíar sóttu jafntefli og Ítalir möluðu Eista Ísak Bergmann: Stoltur af þjóðinni í kvöld Einkunnagjöf íslenska landsliðsins: Albert maður leiksins Tuchel hefur ekkert rætt við Greenwood 54 ára markvörður rífur hanskana af hillunni Sjá meira