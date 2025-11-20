ÍTF flytur inn á KSÍ í Laugardalnum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. nóvember 2025 10:17 Höfuðstöðvar KSÍ og nú ÍTF eru á Laugardalsvellinum. Vísir/Vilhelm Íslenskur Toppfótbolti, hagsmunasamtök þeirra félaga sem reka lið í tveimur efstu deildum í knattspyrnu karla og kvenna í knattspyrnu, eru flutt með höfuðstöðvar sínar til KSÍ í Laugardalnum. Knattspyrnusamband Íslands segir frá þessum flutningum á heimasíðu sinni. Á fundi stjórnar KSÍ fyrr á þessu ári kom fram eindreginn vilji stjórnar Íslensks toppfótbolta (ÍTF) að færa aðsetur samtakanna í Laugardalinn, í húsnæði KSÍ. Stjórn KSÍ fagnaði þessu skrefi og nánara samstarfi milli KSÍ og ÍTF almennt. Samtal milli KSÍ og ÍTF um flutninginn var þá þegar hafið og hófst skipulag og undirbúningur flutnings þegar á vormánuðum. Skrifstofa ÍTF hefur nú flutt starfsemi sína í Laugardal, undir þak íslenskrar knattspyrnu og býður nú ÍTF öll aðildarfélög velkomin á skrifstofu sína í Laugardal. „Þetta er áfangi í okkar starfsemi og mikil tilhlökkun hjá okkur að vera mættir aftur niður í Laugardal. Ég held að íslensk knattspyrna eigi heima í Laugardalnum og ég hef fulla trú á því að þetta sé heillavænlegt skref fyrir ÍTF, sem og KSÍ og alla okkar hagsmunaaðila. Núna er hægt að hitta okkur undir sama þaki og það hlýtur að gera gott fyrir okkar samstarf og íslenska knattspyrnu,“ sagði Birgir Jóhannsson framkvæmdastjóri ÍTF í frétt á síðu KSÍ. „Við fögnum því að fá ÍTF í hús og ég er spenntur að sjá hvernig við getum gert enn betur í markaðssetningu, umgjörð og sýnileika íslenskrar knattspyrnu. Það er af nægu að taka og fullt af verkefnum framundan sem við þurfum að leysa í sameiningu og þess vegna er gott að vera búin að sameina kraftana í Laugardal. Ég hef fulla trú á því að okkar félagar úti í hreyfingunni fagni þessu með okkur,“ sagði Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, í frétt á síðu KSÍ. KSÍ Mest lesið Ólympíufari á lista yfir tíu eftirlýstustu glæpamenn FBI Sport Setti styttu af „hataðasta manni Svíþjóðar“ fyrir utan þjóðarleikvanginn Fótbolti Sautján ára íþróttastjarna drepin í loftárás Rússa Sport Kjánaleg skot bíta ekki á Heimi: „Verða að eiga það við sig“ Fótbolti Fékk banana í kveðjugjöf í stað blóma Fótbolti Barcelona bað leikmann sinn um að hætta að skora mörk Fótbolti „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Íslenski boltinn Slógu HM-met Íslands en er þetta lítil eyja eða bara útibú frá Hollandi? Fótbolti Thelma Karen til sænsku meistaranna Fótbolti Sjáðu ræðu Niks eftir dramatískan kveðjuleik: „Þetta var fullkominn endir“ Fótbolti Fleiri fréttir Big Ben í kvöld: Arnar Péturs, Sölvi og Gummi Hreiðars gestir ÍTF flytur inn á KSÍ í Laugardalnum Fékk banana í kveðjugjöf í stað blóma „Einstaklega efnilegur leikmaður“ Thelma Karen til sænsku meistaranna Barcelona bað leikmann sinn um að hætta að skora mörk „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Slógu HM-met Íslands en er þetta lítil eyja eða bara útibú frá Hollandi? Kjánaleg skot bíta ekki á Heimi: „Verða að eiga það við sig“ Setti styttu af „hataðasta manni Svíþjóðar“ fyrir utan þjóðarleikvanginn Sjáðu ræðu Niks eftir dramatískan kveðjuleik: „Þetta var fullkominn endir“ Vålerenga fór illa að ráði sínu Uppgjörið: Fortuna - Breiðablik 2-4 (3-4) | Ótrúleg endurkoma Blika Cecilía hélt hreinu en Inter úr leik Í skýjunum eftir sex marka sigur: „Nálægt fullkomnun“ Hætti við að hætta og komst loksins á HM rúmlega fertugur „Hefði verið vondur tímapunktur í allri neikvæðninni“ „Réttur skóbúnaður hlýtur að hjálpa okkur“ Norskur landsliðsmaður í tveggja vikna skilorðsbundið fangelsi Danir og Svíar gætu mæst í HM-umspilinu Trump hitti Ronaldo: Held að sonur minn virði föður sinn aðeins meira núna Þetta gæti verið upphafið að einhverju stóru Eftirmaður Heimis Hallgrímssonar hættur Sviptur fyrirliðabandinu fyrir að hunsa stuðningsmenn Heimir sagði Ronaldo að hann væri himinlifandi með þetta Siggi Raggi fann sláandi tölfræði um íslenska karlalandsliðið Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Rekin eftir að hafa orðið valdur að ógildingu Maradona-réttarhaldanna Curacao tók HM-metið af Íslandi í nótt Fyrirliði Skota hugsaði um Jota allan daginn fyrir eitt besta kvöld lífsins Sjá meira