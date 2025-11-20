Fótbolti

ÍTF flytur inn á KSÍ í Laugar­dalnum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Höfuðstöðvar KSÍ og nú ÍTF eru á Laugardalsvellinum.
Höfuðstöðvar KSÍ og nú ÍTF eru á Laugardalsvellinum. Vísir/Vilhelm

Íslenskur Toppfótbolti, hagsmunasamtök þeirra félaga sem reka lið í tveimur efstu deildum í knattspyrnu karla og kvenna í knattspyrnu, eru flutt með höfuðstöðvar sínar til KSÍ í Laugardalnum.

Knattspyrnusamband Íslands segir frá þessum flutningum á heimasíðu sinni.

Á fundi stjórnar KSÍ fyrr á þessu ári kom fram eindreginn vilji stjórnar Íslensks toppfótbolta (ÍTF) að færa aðsetur samtakanna í Laugardalinn, í húsnæði KSÍ. Stjórn KSÍ fagnaði þessu skrefi og nánara samstarfi milli KSÍ og ÍTF almennt. Samtal milli KSÍ og ÍTF um flutninginn var þá þegar hafið og hófst skipulag og undirbúningur flutnings þegar á vormánuðum.

Skrifstofa ÍTF hefur nú flutt starfsemi sína í Laugardal, undir þak íslenskrar knattspyrnu og býður nú ÍTF öll aðildarfélög velkomin á skrifstofu sína í Laugardal.

„Þetta er áfangi í okkar starfsemi og mikil tilhlökkun hjá okkur að vera mættir aftur niður í Laugardal. Ég held að íslensk knattspyrna eigi heima í Laugardalnum og ég hef fulla trú á því að þetta sé heillavænlegt skref fyrir ÍTF, sem og KSÍ og alla okkar hagsmunaaðila. Núna er hægt að hitta okkur undir sama þaki og það hlýtur að gera gott fyrir okkar samstarf og íslenska knattspyrnu,“ sagði Birgir Jóhannsson framkvæmdastjóri ÍTF í frétt á síðu KSÍ.

„Við fögnum því að fá ÍTF í hús og ég er spenntur að sjá hvernig við getum gert enn betur í markaðssetningu, umgjörð og sýnileika íslenskrar knattspyrnu. Það er af nægu að taka og fullt af verkefnum framundan sem við þurfum að leysa í sameiningu og þess vegna er gott að vera búin að sameina kraftana í Laugardal. Ég hef fulla trú á því að okkar félagar úti í hreyfingunni fagni þessu með okkur,“ sagði Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, í frétt á síðu KSÍ.

KSÍ

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið