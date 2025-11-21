Fyrrverandi framherji enska landsliðsins er á því að Jude Bellingham fái ekki sanngjarna meðferð í enskum fjölmiðlum og í raun öðruvísi meðferð vegna litarháttar síns.
Ian Wright telur að sumir séu ekki tilbúnir fyrir svarta súperstjörnu í ljósi þess hvernig fjölmiðlar hafa fjallað um Bellingham. Breska ríkisútvarpið segir frá.
Miðjumaður Real Madrid hefur sætt gagnrýni frá sumum fyrir viðbrögð sín þegar honum var skipt af velli í sigri Ljónynjanna á Albaníu í undankeppni HM um síðustu helgi.
Þjálfarinn Thomas Tuchel, sem bað Bellingham afsökunar fyrr á þessu ári fyrir að lýsa hegðun hans á vellinum sem „fráhrindandi“, sagðist ætla að fara yfir viðbrögð miðjumannsins.
Bellingham sló í gegn þegar England lenti í öðru sæti á EM 2024, en hann er ekki lengur fastamaður í byrjunarliðinu undir stjórn Tuchel og það eru spurningamerki um stöðu hans í HM-hópnum næsta sumar.
En Wright telur að umfjöllunin um þennan 22 ára leikmann, sem lék sinn fyrsta landsleik sautján ára gamall, sé undir áhrifum af hörundslit hans og að hann „hræði ákveðið fólk“.
„Ég hef áhyggjur af Jude einfaldlega vegna þess að hann er einhver sem þeir fjölmiðlar geta ekki stjórnað,“ sagði goðsögn Arsenal á YouTube-rásinni The Overlap.
„Hann sýnir fólki að ég er hér, ég er svartur, ég er stoltur, ég er tilbúinn í slaginn.“
Orðstír Bellinghams hefur vaxið gríðarlega síðan hann yfirgaf Birmingham City árið 2020 og gekk til liðs við þýska félagið Borussia Dortmund og síðan Real Madrid þremur árum síðar í samningi sem nam allt að 133,9 milljónum evra (115 milljónum punda).
Hann vann tvöfalt, bæði La Liga og Meistaradeildina, á sínu fyrsta ári á Bernabéu, skoraði 23 mörk og gaf 13 stoðsendingar.
Á EM 2024 hjálpaði hann liði Gareth Southgate að komast í átta liða úrslit með stórkostlegu sigurmarki með hjólhestaspyrnu á 95. mínútu gegn Slóvakíu.
Bukayo Saka, Marcus Rashford og Jadon Sancho urðu fyrir kynþáttaníði á samfélagsmiðlum eftir að þeir þrír misnotuðu vítaspyrnur í tapi í úrslitaleik EM 2021 gegn Ítalíu á Wembley.
Veggmálverk af Rashford, sem leiddi herferð gegn áformum ríkisstjórnarinnar um að afnema ókeypis skólamáltíðir utan skólatíma, var skemmt í suðurhluta Manchester eftir úrslitaleikinn.
„Ef þú ert opinskár, svartur og spilar á þessu stigi og er alveg sama, þá hræðir það ákveðið fólk,“ sagði Wright, sem skoraði níu mörk í 33 landsleikjum fyrir England.