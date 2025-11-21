Íslendingaliðið Birmingham City hefur verið á mikilli uppleið síðustu ár og hefur líka fengið mikla heimsathygli fyrir neðri deildarlið í Englandi eftir að NFL-goðsögnin Tom Brady kom inn í eigendahópinn.
Birmingham er reyndar bara í ellefta sæti í ensku B-deildinni og tapaði síðasta deildarleik sínum gegn Middlesbrough. Það er því ekki mikið til að gleðjast yfir á 150 ára afmæli félagsins nema þá kannski metnaðarfull framtíðarsýn eigendanna.
Birmingham kynnti nefnilega stórglæsilegan og óvenjulegan nýjan leikvang sinn í gær.
Our new stadium.A statement of intent for the City of Birmingham and the West Midlands, testament to a region that is on the rise. pic.twitter.com/m2kfIp7PeH— Birmingham City FC (@BCFC) November 20, 2025
Birmingham spilar núna á St Andrew's-leikvanginum sem tekur tæplega þrjátíu þúsund áhorfendur en þegar tímabilið 2030/2031 hefst er áætlað að félagið spili á nýjum leikvangi í Bordesley Green sem er í austurhluta Birmingham.
Formaður félagsins, Tom Wagner, kallar nýja leikvanginn „gríðarlegan áfanga“. Í kynningarmyndbandi fyrir leikvanginn sparar hann ekki stóru orðin.
Í kynningarmyndbandinu komu einnig fram meðeigandi félagsins, Tom Brady, Jude Bellingham sem er uppalinn í Birmingham, og leikarinn Paul Anderson sem leikur Arthur Shelby í vinsælu þáttaröðinni Peaky Blinders.
„Ég hef séð hönnunina. Þið munuð fá virkilega frábæra upplifun,“ segir Tom Brady.
Leikvangurinn á að hafa þak sem hægt er að opna og völl sem hægt er breyta til að skapa pláss fyrir tónleika og aðra viðburði.
Stúkurnar eru líka eins brattar og reglur leyfa, þar sem Birmingham vill skapa vegg af stuðningsmönnum.
Það allra sérstakasta er þá tengt þaki leikvangsins.
Tólf risastórir reykháfar verða á byggingunni sem vísar til múrsteinsverksmiðjanna sem voru á sama stað áður fyrr, en þeir styðja einnig við þakið og hýsa stiga og lyftur sem stuðla að loftræstingu. Ein af lyftunum leiðir þannig upp á hæsta bar Birmingham.
„Allt of oft líta leikvangar út eins og geimskip sem hefðu getað lent hvar sem er og sem gera svæðið í kringum sig sótthreinsað. Þessi leikvangur vex upp úr sál Birmingham sjálfrar,“ segir stofnandi og hönnunarstjóri Heatherwick Studio, Thomas Heatherwick.
Samkvæmt breskum fjölmiðlum mun leikvangurinn kosta 1,2 milljarða breskra punda, sem jafngildir meira en tvö hundruð milljörðum íslenskra króna.
Með Birmingham spila íslensku leikmennirnir Willum Þór Willumsson og Alfons Sampsted.
A momentous day in the Club's history. 🏟️We are proud to unveil the designs for our NEW 62,000-capacity stadium, developed by the world-renowned Heatherwick Studio and MANICA Architecture. pic.twitter.com/99dQG09ZC1— Birmingham City FC (@BCFC) November 20, 2025
