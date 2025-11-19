Vålerenga fór illa að ráði sínu Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 19. nóvember 2025 21:57 Vålerenga keypti Örnu Eiríksdóttur frá FH í september. getty/Domenico Cippitelli Íslendingaliðið Vålerenga missti niður tveggja marka forystu gegn St. Pölten í Meistaradeild Evrópu í kvöld. Lokatölur í Osló, 2-2. Arna Eiríksdóttir stóð vaktina í vörn Vålerenga sem byrjaði leikinn af miklum krafti og komst í 2-0 eftir átján mínútur. Karina Sævik og Olaug Tvedten skoruðu mörk norska liðsins. Á lokamínútu fyrri hálfleiks minnkaði Kess Elmore muninn í 2-1 fyrir St. Pölten og Jennifer Klein jafnaði svo metin með marki úr vítaspyrnu á 56. mínútu. Sædís Rún Heiðarsdóttir lék síðustu átta mínúturnar fyrir Vålerenga sem er í 11. sæti Meistaradeildarinnar, af átján liðum, með fjögur stig eftir fjóra leiki. Alessia Russo var hetja Arsenal gegn Real Madrid.getty/Justin Setterfield Arsenal, sem vann Meistaradeildina á síðasta tímabili, kom til baka og vann 2-1 sigur á Real Madrid. Alessia Russo skoraði bæði mörk Skyttanna sem eru í 8. sæti Meistaradeildarinnar með sex stig. Manchester United vann fyrstu þrjá leiki sína í keppninni en fékk skell í kvöld þegar liðið sótti Wolfsburg heim. Lokatölur 5-2, þýska liðinu í vil. Juventus og Lyon gerðu 3-3 jafntefli í miklum markaleik og Paris sigraði Benfica, 2-0. Lyon er á toppi Meistaradeildarinnar með tíu stig en Barcelona, Wolfsburg og United koma þar á eftir með níu stig. Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna Mest lesið Uppgjörið: Fortuna - Breiðablik 2-4 (3-4) | Ótrúleg endurkoma Blika Fótbolti Curacao tók HM-metið af Íslandi í nótt Fótbolti Heimir sagði Ronaldo að hann væri himinlifandi með þetta Fótbolti Sólveig ráðin framkvæmdastjóri HSÍ Handbolti Trump hitti Ronaldo: Held að sonur minn virði föður sinn aðeins meira núna Fótbolti Nú verður hægt að „drekka“ íslensku dæturnar Sport Siggi Raggi fann sláandi tölfræði um íslenska karlalandsliðið Fótbolti „Hefði verið vondur tímapunktur í allri neikvæðninni“ Fótbolti Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Íslenski boltinn Norskur landsliðsmaður í tveggja vikna skilorðsbundið fangelsi Fótbolti Fleiri fréttir Vålerenga fór illa að ráði sínu Uppgjörið: Fortuna - Breiðablik 2-4 (3-4) | Ótrúleg endurkoma Blika Cecilía hélt hreinu en Inter úr leik Í skýjunum eftir sex marka sigur: „Nálægt fullkomnun“ Hætti við að hætta og komst loksins á HM rúmlega fertugur „Hefði verið vondur tímapunktur í allri neikvæðninni“ „Réttur skóbúnaður hlýtur að hjálpa okkur“ Norskur landsliðsmaður í tveggja vikna skilorðsbundið fangelsi Danir og Svíar gætu mæst í HM-umspilinu Trump hitti Ronaldo: Held að sonur minn virði föður sinn aðeins meira núna Þetta gæti verið upphafið að einhverju stóru Eftirmaður Heimis Hallgrímssonar hættur Sviptur fyrirliðabandinu fyrir að hunsa stuðningsmenn Heimir sagði Ronaldo að hann væri himinlifandi með þetta Siggi Raggi fann sláandi tölfræði um íslenska karlalandsliðið Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Rekin eftir að hafa orðið valdur að ógildingu Maradona-réttarhaldanna Curacao tók HM-metið af Íslandi í nótt Fyrirliði Skota hugsaði um Jota allan daginn fyrir eitt besta kvöld lífsins Velsk sýning og Austurríki á HM í fyrsta sinn síðan 1998 Skotar á HM í fyrsta sinn í 28 ár Óttast að Gabriel verði frá fram á næsta ár Árni Snær áfram milli stanganna hjá Stjörnunni Þriggja marka tap og strákarnir úr leik Reynir að lægja öldurnar eftir stórsjó ævisögunnar Sæti á HM 2026 í boði á Hampden Park í kvöld Sýna frá ræðu Arnars eftir að HM draumurinn varð að engu Danir skjálfa á beinunum: Óttast klúður í kvöld Ronaldo hittir Trump í dag Leikmennirnir skipta 375 milljónum króna á milli sín Sjá meira