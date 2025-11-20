„Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“

Gunnar Heiðar Þorvaldsson sem er nýtekinn við störfum hjá HK og ætlar með liðið upp í Bestu deildina, en veit vel hversu erfitt verkefni það verður.
Eyjamaðurinn var þjálfari Njarðvíkur síðustu þrjú tímabil en sagði starfi sínu lausu eftir að liðinu mistókst komast upp úr Lengjudeildinni í sumar. Hann fór þá í viðræður við önnur félög og var sýndur áhugi erlendis frá en samdi á endanum við HK.
„Þeirra metnaður og framtíðarsýn með félagið rímar rosalega vel við minn metnað og það sem mig langar að gera á næstu árum. Mér finnst þetta vera bara match made in heaven“ sagði Gunnar, sem gerði þriggja ára samning við HK.
„Við viljum halda áfram að byggja ofan á þetta góða starf sem er búið að vera. Við erum með fullt af ungum og efnilegum leikmönnum, og fleiri á leiðinni get ég sagt þér. Við viljum halda áfram að byggja á því en við viljum líka koma okkur upp í efstu deild“ bætti Gunnar við.
HK var nálægt því í sumar undir stjórn Hermanns Hreiðarssonar að fara upp í efstu deild en liðið tapaði úrslitaleik gegn Keflavík um sæti í Bestu deildinni.
Gunnar er með ungan og spennandi leikmannahóp í höndunum og háleit markmið um að komast upp í Bestu deildina, en þekkir það af eigin raun hversu erfitt er að komast upp úr Lengjudeildinni, þar sem aðeins eitt lið fer beint upp og fjögur lið fara í úrslitakeppni um hitt lausa sætið.
„Mér finnst það svolítið skrítið, ef ég á að segja alveg eins og er. Ég væri miklu frekar til í að skipta upp í efri og neðri hluta, eins og er gert í Bestu deildinni.
Þetta er örugglega skemmtilegt fyrir þá sem eru óháðir og eru að fylgjast með deildinni, en fyrir okkur sem eru í þessu… Jájá, þetta er bara svona og við þurfum að vinna með það, við vitum af þessu og erum búnir að kynnast þessu, við ætlum bara að gera betur“ sagði Gunnar að lokum í viðtalinu sem má sjá hér fyrir neðan.