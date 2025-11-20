Fótbolti

Þjálfari Ísaks sagði liðinu að halda kjafti fram að jóla­fríi

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Lukas Kwasniok er harður í horn að taka.
Lukas Kwasniok er harður í horn að taka. Lars Baron/Getty Images

Þjálfari Ísaks Bergmann Jóhannessonar og félaga hjá þýska liðinu Köln kallaði leikmenn á fund í dag, sem er lýst í þýskum fjölmiðlum sem „flengingu.“

Leikmönnum var boðið af þjálfaranum Lukas Kwasniok á Geißbockheim veitingastaðinn í Köln í dag en það var ekki fjörugur fögnuður til að hrista hópinn saman eftir landsleikjahlé.

„Ég sagði við strákana: Við erum búnir að vera saman í rúma fjóra mánuði. Núna snýst þetta um að halda kjafti næstu fjórar vikurnar, gnísta tönnum, leggja stoltið til hliðar og gera það besta úr næstu fimm leikjum“ sagði þjálfarinn.

Bild greinir frá „flengingunni“ á þessum fundi og telur að Kwasniok hafi sérstaklega beint skilaboðunum til þriggja leikmanna sem hafa verið í litlu hlutverki á tímabilinu og gert sig líklega til að fara frá félaginu í janúar.

Þjálfarinn vilji ekki heyra múkk frá þeim Luca Waldschmidt, Linton Maina og Jusuf Gaxibegovic, þó þeir séu ósáttir.

„Við verðum að finna aftur taktinn sem var hjá liðinu í byrjun tímabilsins, það er markmiðið í næstu fimm leikjum. Svo munum við setjast niður og skoða hvaða möguleikar eru í stöðunni, hvað gengur vel og hvað gengur illa, en núna verðum við að einbeita okkur að því að ná góðum úrslitum“ sagði þjálfarinn einnig.

Köln er með 14 stig eftir 10 leiki í þýsku úrvalsdeildinni og þó þjálfarinn vilji sjá liðið gera betur eru nýliðarnir allavega langt frá fallbaráttu, í góðum séns að komast upp í baráttuna um Evrópusæti ef vel gengur í næstu leikjum.

Ísak Bergmann gekk til liðs við Köln í eftirminnilegum félagaskiptum í sumar, frá Fortuna Dusseldorf. Hann hefur verið í stóru hlutverki og komið við sögu í öllum tíu deildarleikjunum á tímabilinu.

Ólíklega er hann því einn af þeim leikmönnum sem þjálfarinn er ósáttur við, en eitt gengur greinilega yfir alla og Ísak má ekki kvarta eða kveina neitt á næstunni.

Þýski boltinn

