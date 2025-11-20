Thelma Karen til sænsku meistaranna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. nóvember 2025 09:20 Thelma Karen Pálmadóttir í búningi Häcken. @bkhackenofcl Besti ungi leikmaður Bestu deildar kvenna í fótbolta í sumar er á leiðinni í atvinnumennsku. Sænsku meistararnir í Häcken tilkynntu á miðlum sínum að þeir hafi gert samning við eina efnilegustu knattspyrnukonu Íslands, Thelmu Karen Pálmadóttur Thelma Karen átti frábært tímabil með FH og vann sér á endanum sæti í íslenska landsliðinu. Hún spilaði sinn fyrsta landsleik í haust og hjálpaði FH að taka silfrið í bæði deild og bikar. Thelma lék 23 leiki með FH í Bestu deildinni í sumar og var í þeim með átta mörk og fjórar stoðsendingar. Hún skoraði fjögur af þessum fimm mörkum sínum í fimm leikjum sínum í úrslitakeppninni. Häcken-konur eru nýbúnar að tryggja sér sænska meistaratitilinn í annað skiptið en þær unnu hann í fyrsta skiptið fyrir fimm árum. Thelma Karen verður ekki eini Íslendingurinn hjá liðinu því landsliðsmarkvörðurinn Fanney Inga Birkisdóttir hjálpaði liðinu að vinna titilinn í sumar. Häcken mætir Íslandsmeisturum Breiðabliks í átta liða úrslitum Evrópubikarsins í febrúar og fyrstu leikir Thelmu fyrir Häcken gætu því verið á móti íslensku liði. View this post on Instagram A post shared by BK HÄCKEN (@bkhackenofcl) Sænski boltinn FH Mest lesið Ólympíufari á lista yfir tíu eftirlýstustu glæpamenn FBI Sport Setti styttu af „hataðasta manni Svíþjóðar“ fyrir utan þjóðarleikvanginn Fótbolti Sautján ára íþróttastjarna drepin í loftárás Rússa Sport Kjánaleg skot bíta ekki á Heimi: „Verða að eiga það við sig“ Fótbolti Fékk banana í kveðjugjöf í stað blóma Fótbolti Barcelona bað leikmann sinn um að hætta að skora mörk Fótbolti „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Íslenski boltinn Slógu HM-met Íslands en er þetta lítil eyja eða bara útibú frá Hollandi? Fótbolti Thelma Karen til sænsku meistaranna Fótbolti Sjáðu ræðu Niks eftir dramatískan kveðjuleik: „Þetta var fullkominn endir“ Fótbolti Fleiri fréttir Big Ben í kvöld: Arnar Péturs, Sölvi og Gummi Hreiðars gestir ÍTF flytur inn á KSÍ í Laugardalnum Fékk banana í kveðjugjöf í stað blóma „Einstaklega efnilegur leikmaður“ Thelma Karen til sænsku meistaranna Barcelona bað leikmann sinn um að hætta að skora mörk „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Slógu HM-met Íslands en er þetta lítil eyja eða bara útibú frá Hollandi? Kjánaleg skot bíta ekki á Heimi: „Verða að eiga það við sig“ Setti styttu af „hataðasta manni Svíþjóðar“ fyrir utan þjóðarleikvanginn Sjáðu ræðu Niks eftir dramatískan kveðjuleik: „Þetta var fullkominn endir“ Vålerenga fór illa að ráði sínu Uppgjörið: Fortuna - Breiðablik 2-4 (3-4) | Ótrúleg endurkoma Blika Cecilía hélt hreinu en Inter úr leik Í skýjunum eftir sex marka sigur: „Nálægt fullkomnun“ Hætti við að hætta og komst loksins á HM rúmlega fertugur „Hefði verið vondur tímapunktur í allri neikvæðninni“ „Réttur skóbúnaður hlýtur að hjálpa okkur“ Norskur landsliðsmaður í tveggja vikna skilorðsbundið fangelsi Danir og Svíar gætu mæst í HM-umspilinu Trump hitti Ronaldo: Held að sonur minn virði föður sinn aðeins meira núna Þetta gæti verið upphafið að einhverju stóru Eftirmaður Heimis Hallgrímssonar hættur Sviptur fyrirliðabandinu fyrir að hunsa stuðningsmenn Heimir sagði Ronaldo að hann væri himinlifandi með þetta Siggi Raggi fann sláandi tölfræði um íslenska karlalandsliðið Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Rekin eftir að hafa orðið valdur að ógildingu Maradona-réttarhaldanna Curacao tók HM-metið af Íslandi í nótt Fyrirliði Skota hugsaði um Jota allan daginn fyrir eitt besta kvöld lífsins Sjá meira