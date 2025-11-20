„Einstaklega efnilegur leikmaður“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. nóvember 2025 09:38 Thelma Karen Pálmadóttir í sínum fyrsta A-landsleik á móti Norður-Írlandi á dögunum. Vísir/Anton Brink Sænsku meistararnir í Häcken hafa samið við hina íslensku Thelmu Pálmadóttur, sem kemur frá FH í Hafnarfirði. Þessi sautján ára gamli framherji kemur til liðsins eftir að hafa sprungið út með FH í sumar. „Hún er einstaklega efnilegur leikmaður,“ sagði Martin Ericsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá BK Häcken, í frétt á heimasíðu félagsins. Thelma Pálmadóttir var fastamaður á síðasta tímabili hjá Hafnarfjarðarliðinu sem endaði í öðru sæti í íslensku deildinni og skoraði hún átta mörk. Hún lýsir flutningnum til BK Häcken sem stóru skrefi á ferlinum, skrefi sem hún er stolt af að taka. View this post on Instagram A post shared by BK HÄCKEN (@bkhackenofcl) „Þetta er frábær tilfinning. Þetta er stórt félag og það er heiður að fá að klæðast treyjunni og vera hluti af þessu liði,“ sagði Thelma á heimasíðu félagsins. Þegar fyrirspurnin kom var ákvörðunin auðveld, segir hún. „Ég varð virkilega spennt. Þetta er risastórt tækifæri sem ég vil ekki missa af, svo ég varð mjög glöð og spennt,“ sagði Thelma. Samningurinn er til þriggja ára, til og með ársins 2028. BK Häcken sér í Thelmu einstaka hæfileika sem hún getur þroskað og þróað hjá félaginu „Hún passar vel inn í umhverfið okkar og okkar módel,“ sagði Martin Ericsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá sænska félaginu. „Thelma er sóknarsinnaður leikmaður með fína tækni og spennandi líkamsbyggingu með hæð sinni, hraða og hlaupastyrk. Henni líkar vel við að sækja á opnum velli og tekur oft á varnarmann sinn einn á einn. Við bjóðum hana hjartanlega velkomna til knattspyrnufélagsins,“ sagði Martin Ericsson, Thelma sjálf lýsir sér sem sóknarsinnuðum og ákveðnum leikmanni í viðtali á heimasíðu Häcken, með skýran vilja til að hafa áhrif á leiki á síðasta þriðjungi vallarins. „Þetta er mjög spennandi, Svíþjóð er heillandi land. Ég hlakka til að búa hér, prófa eitthvað nýtt og þroskast á mörgum sviðum,“ sagði Thelma. View this post on Instagram A post shared by BK HÄCKEN (@bkhackenofcl) Sænski boltinn FH Mest lesið Ólympíufari á lista yfir tíu eftirlýstustu glæpamenn FBI Sport Setti styttu af „hataðasta manni Svíþjóðar“ fyrir utan þjóðarleikvanginn Fótbolti Sautján ára íþróttastjarna drepin í loftárás Rússa Sport Kjánaleg skot bíta ekki á Heimi: „Verða að eiga það við sig“ Fótbolti Fékk banana í kveðjugjöf í stað blóma Fótbolti Barcelona bað leikmann sinn um að hætta að skora mörk Fótbolti „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Íslenski boltinn Slógu HM-met Íslands en er þetta lítil eyja eða bara útibú frá Hollandi? Fótbolti Thelma Karen til sænsku meistaranna Fótbolti Sjáðu ræðu Niks eftir dramatískan kveðjuleik: „Þetta var fullkominn endir“ Fótbolti Fleiri fréttir Big Ben í kvöld: Arnar Péturs, Sölvi og Gummi Hreiðars gestir ÍTF flytur inn á KSÍ í Laugardalnum Fékk banana í kveðjugjöf í stað blóma „Einstaklega efnilegur leikmaður“ Thelma Karen til sænsku meistaranna Barcelona bað leikmann sinn um að hætta að skora mörk „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Slógu HM-met Íslands en er þetta lítil eyja eða bara útibú frá Hollandi? Kjánaleg skot bíta ekki á Heimi: „Verða að eiga það við sig“ Setti styttu af „hataðasta manni Svíþjóðar“ fyrir utan þjóðarleikvanginn Sjáðu ræðu Niks eftir dramatískan kveðjuleik: „Þetta var fullkominn endir“ Vålerenga fór illa að ráði sínu Uppgjörið: Fortuna - Breiðablik 2-4 (3-4) | Ótrúleg endurkoma Blika Cecilía hélt hreinu en Inter úr leik Í skýjunum eftir sex marka sigur: „Nálægt fullkomnun“ Hætti við að hætta og komst loksins á HM rúmlega fertugur „Hefði verið vondur tímapunktur í allri neikvæðninni“ „Réttur skóbúnaður hlýtur að hjálpa okkur“ Norskur landsliðsmaður í tveggja vikna skilorðsbundið fangelsi Danir og Svíar gætu mæst í HM-umspilinu Trump hitti Ronaldo: Held að sonur minn virði föður sinn aðeins meira núna Þetta gæti verið upphafið að einhverju stóru Eftirmaður Heimis Hallgrímssonar hættur Sviptur fyrirliðabandinu fyrir að hunsa stuðningsmenn Heimir sagði Ronaldo að hann væri himinlifandi með þetta Siggi Raggi fann sláandi tölfræði um íslenska karlalandsliðið Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Rekin eftir að hafa orðið valdur að ógildingu Maradona-réttarhaldanna Curacao tók HM-metið af Íslandi í nótt Fyrirliði Skota hugsaði um Jota allan daginn fyrir eitt besta kvöld lífsins Sjá meira