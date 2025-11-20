Krónprinsinn ætlar að mæta á bikarúrslitaleik Örnu og Sædísar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. nóvember 2025 12:29 Arna Eiríksdóttir fagnar marki Valerenga á móti Roma í Meistaradeildinni. Getty/Domenico Cippitelli Hakon krónprins verður í stúkunni þegar Vålerenga og Rosenborg spila bikarúrslitaleik kvenna í fótbolta á sunnudaginn. Þarna eru tvö Íslendingalið að mætast þó að Selma Sól Magnúsdóttir hafi ekkert spilað með Rosenborg í ár vegna meiðsla. Í liði Vålerenga eru aftur á móti tvær íslenskar landsliðskonur, þær Sædís Rún Heiðarsdóttir og Arna Eiríksdóttir. Arna er meira að segja að fara spila sinn annan bikarúrslitaleik á árinu því hún fór einnig í bikarúrslit með FH í sumar áður en hún færði sig yfir til Noregs. Hákon krónprins er greinilega mikill fótboltaáhugamaður því hann var í Mílanó á dögunum og sá karlalandslið Noregs tryggja sér sæti á HM með 4-1 sigri á Ítalíu á San Siro. „Norska knattspyrnusambandið er stolt og þakklátt fyrir að geta boðið Hakon krónprins hjartanlega velkominn á bikarúrslitaleikinn milli tveggja af bestu liðum efstu deildarinnar,“ segir Karl-Petter Löken, framkvæmdastjóri norska knattspyrnusambandsins, í yfirlýsingu. Vålerenga er ríkjandi bikarmeistari og mætir Rosenborg þriðja árið í röð í bikarúrslitaleiknum. Árið 2023 vann RBK 1-0 en VIF náði fram hefndum með sömu tölum í fyrra. Úrslitaleikurinn á sunnudaginn á Ullevaal-leikvanginum hefst klukkan 16.00 að norskum tíma. Norski boltinn Mest lesið Ólympíufari á lista yfir tíu eftirlýstustu glæpamenn FBI Sport Talar í hringi um Heimi og gefur honum ekkert hrós Fótbolti Setti styttu af „hataðasta manni Svíþjóðar“ fyrir utan þjóðarleikvanginn Fótbolti Kjánaleg skot bíta ekki á Heimi: „Verða að eiga það við sig“ Fótbolti Fékk banana í kveðjugjöf í stað blóma Fótbolti Sautján ára íþróttastjarna drepin í loftárás Rússa Sport Missir af stórleik í kvöld eftir ruslatunnufíaskóið Körfubolti Barcelona bað leikmann sinn um að hætta að skora mörk Fótbolti „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Íslenski boltinn Slógu HM-met Íslands en er þetta lítil eyja eða bara útibú frá Hollandi? Fótbolti Fleiri fréttir Heimir til Tékklands og gæti mætt Dönum í úrslitaleik Krónprinsinn ætlar að mæta á bikarúrslitaleik Örnu og Sædísar Talar í hringi um Heimi og gefur honum ekkert hrós Kom Haítí á HM án þess að hafa nokkurn tímann komið til landsins Big Ben í kvöld: Arnar Péturs, Sölvi og Gummi Hreiðars gestir ÍTF flytur inn á KSÍ í Laugardalnum Fékk banana í kveðjugjöf í stað blóma „Einstaklega efnilegur leikmaður“ Thelma Karen til sænsku meistaranna Barcelona bað leikmann sinn um að hætta að skora mörk „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Slógu HM-met Íslands en er þetta lítil eyja eða bara útibú frá Hollandi? Kjánaleg skot bíta ekki á Heimi: „Verða að eiga það við sig“ Setti styttu af „hataðasta manni Svíþjóðar“ fyrir utan þjóðarleikvanginn Sjáðu ræðu Niks eftir dramatískan kveðjuleik: „Þetta var fullkominn endir“ Vålerenga fór illa að ráði sínu Uppgjörið: Fortuna - Breiðablik 2-4 (3-4) | Ótrúleg endurkoma Blika Cecilía hélt hreinu en Inter úr leik Í skýjunum eftir sex marka sigur: „Nálægt fullkomnun“ Hætti við að hætta og komst loksins á HM rúmlega fertugur „Hefði verið vondur tímapunktur í allri neikvæðninni“ „Réttur skóbúnaður hlýtur að hjálpa okkur“ Norskur landsliðsmaður í tveggja vikna skilorðsbundið fangelsi Danir og Svíar gætu mæst í HM-umspilinu Trump hitti Ronaldo: Held að sonur minn virði föður sinn aðeins meira núna Þetta gæti verið upphafið að einhverju stóru Eftirmaður Heimis Hallgrímssonar hættur Sviptur fyrirliðabandinu fyrir að hunsa stuðningsmenn Heimir sagði Ronaldo að hann væri himinlifandi með þetta Siggi Raggi fann sláandi tölfræði um íslenska karlalandsliðið Sjá meira