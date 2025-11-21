Elías eftirsóttur á Íslandi og fall gæti skilað honum heim Sindri Sverrisson skrifar 21. nóvember 2025 09:31 Elías Már Ómarsson skoraði átta mörk fyrir NAC Breda í hollensku úrvalsdeildinni síðasta vetur, áður en hann flutti til Kína í sumar. Getty/Marcel van Dorst Líklegt þykir að sóknarmaðurinn Elías Már Ómarsson snúi heim til Íslands í vetur og ljóst að félög í Bestu deildinni fylgjast grannt með þróun mála hjá þessum þrítuga fótboltamanni. Ólafur Garðarsson, umboðsmaður Elíasar, segir þó ekkert hægt að segja til um það að sinni hvort að Elías spili í Bestu deildinni næsta sumar. Elías er í dag leikmaður Meizhou Hakka í kínversku ofurdeildinni, og hefur skorað þrjú mörk og átt tvær stoðsendingar í þrettán leikjum, eftir að hafa skorað átta mörk á síðustu leiktíð í hollensku úrvalsdeildinni. Gætu fallið á morgun Hakka rambar hins vegar á barmi falls niður í næstefstu deild og þarf að vinna Beijing Guoan í lokaumferðinni í fyrramálið, og treysta á að næsta lið fyrir ofan (Qingdao Hainiu) tapi sínum leik. „Fall getur breytt hlutunum,“ segir Ólafur en Elías er með samning við Hakka sem gildir fram í júlí á næsta ári. Ljóst er að hans gamla félag Keflavík hefur mikinn áhuga á að fá Elías í sínar raðir, sem eflaust hefði mikil áhrif á nýliðana, og að flest af toppliðunum í deildinni renna einnig hýru auga til hans. Áratugur í atvinnumennsku Elías, sem á að baki 9 A-landsleiki, hefur víða skorað mörk á löngum atvinnumannaferli eftir að hann kvaddi Keflavík og hélt til Noregs árið 2015. Hann lék með Vålerenga í Noregi, Gautaborg í Svíþjóð og svo Excelsior í Hollandi þar sem hann skoraði átta mörk í efstu deild og svo 34 mörk á tveimur leiktíðum í næstefstu deild Hollands. Elías fór svo til Nimes í Frakklandi 2021 og skoraði þar sjö mörk í 41 leik í næstefstu deild, áður en hann sneri aftur til Hollands og lék bæði í næstefstu og efstu deild með NAC Breda, þar sem hann skoraði 23 mörk á þremur leiktíðum. Hann hélt svo til Kína síðastliðið sumar. Besta deild karla Fótbolti Mest lesið Hneykslaði marga með því að æfa með barnið á bakinu Sport „Hlustið á leikmennina“ Handbolti Íslendingaliðið byggir leikvang með tólf reykháfum Enski boltinn Veikindi í landsliðshópnum: „Þær segja að þetta sé mér að kenna“ Handbolti Sadio Mané hafnaði Manchester United Enski boltinn Þjálfari Ísaks sagði liðinu að halda kjafti fram að jólafríi Fótbolti Segir suma ekki vera tilbúna fyrir svarta súperstjörnu Enski boltinn „Við vorum teknir í bólinu“ Körfubolti Ætlar að búa til gleðikokteil á skrifstofu HSÍ Handbolti Nývaknaður úr dái en verður fyrirliði gegn Íslandi Körfubolti Fleiri fréttir Elías eftirsóttur á Íslandi og fall gæti skilað honum heim Sadio Mané hafnaði Manchester United Íslendingaliðið byggir leikvang með tólf reykháfum Segir suma ekki vera tilbúna fyrir svarta súperstjörnu Þjálfari Ísaks sagði liðinu að halda kjafti fram að jólafríi Glódís leiddi Bæjara til sigurs í París Mo Salah hefur ekki verið bestur í Afríku í sjö ár FIFA setur nettröllin á svartan lista „Það verður eitthvað kaos í Fantasy-samfélaginu“ Nýliðarnir fá níutíu leikja mann Jónatan og formaður hissa á tali um KR-löngun Víkingar vilja finna nýtt nafn á Safamýrarsvæðið og biðja um hjálp Heimir til Tékklands og gæti mætt Dönum í úrslitaleik Krónprinsinn ætlar að mæta á bikarúrslitaleik Örnu og Sædísar Talar í hringi um Heimi og gefur honum ekkert hrós Kom Haítí á HM án þess að hafa nokkurn tímann komið til landsins Big Ben í kvöld: Arnar Péturs, Sölvi og Gummi Hreiðars gestir ÍTF flytur inn á KSÍ í Laugardalnum Fékk banana í kveðjugjöf í stað blóma „Einstaklega efnilegur leikmaður“ Thelma Karen til sænsku meistaranna Barcelona bað leikmann sinn um að hætta að skora mörk „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Slógu HM-met Íslands en er þetta lítil eyja eða bara útibú frá Hollandi? Kjánaleg skot bíta ekki á Heimi: „Verða að eiga það við sig“ Setti styttu af „hataðasta manni Svíþjóðar“ fyrir utan þjóðarleikvanginn Sjáðu ræðu Niks eftir dramatískan kveðjuleik: „Þetta var fullkominn endir“ Vålerenga fór illa að ráði sínu Uppgjörið: Fortuna - Breiðablik 2-4 (3-4) | Ótrúleg endurkoma Blika Cecilía hélt hreinu en Inter úr leik Sjá meira