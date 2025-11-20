Fékk banana í kveðjugjöf í stað blóma Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. nóvember 2025 10:02 Mary Fowler lýsti sérstökum aðstæðum eftir síðasta leik hennar með franska félaginu Montpellier. Getty/Andy Cheung Ástralska landsliðskonan Mary Fowler segir ekki fallega sögu af kveðjustund sinni þegar hún yfirgaf franska félagið Montpellier fyrir þremur árum. Fowler heldur því fram að hún hafi orðið fyrir kynþáttafordómum hjá hinu franska knattspyrnufélagi eftir að hafa fengið banana í stað blóma í kveðjugjöf. Fowler er af ættum frá Papúa Nýju-Gíneu. Hún sagði líka frá því að á sama tíma og hún fékk banana þá fengu aðrir í liðinu blóm í lok síðasta tímabils hennar hjá franska félaginu. Þetta kemur fram í endurminningabók hennar, Bloom, sem komu út í þessari viku og lýsa ítarlega þeim miklu áskorunum sem hún hefur staðið frammi fyrir á unga ferli sínum, þar á meðal sjálfsskaðahegðun sem hún hefur unnið hörðum höndum að því að sigrast á. Erfiðum tíma hennar hjá Montpellier, þangað sem hún flutti sautján ára gömul, lauk fyrir þremur árum þegar hún var í hópi þeirra sem myndu ekki snúa aftur að samningstíma loknum. „Þegar við komum inn í búningsklefann á eftir spurðu nokkrir liðsfélagar okkar hvers vegna við hefðum ekki fengið nein blóm. Við ypptum öxlum, jafn ráðalausar og þær. Nokkrar stelpnanna hlógu að þessu og svo kom einn af hinum leikmönnunum og rétti mér og vinkonu minni banana og sagði: „Hérna, fáið þið þetta,“ sagði Fowler. Mary Fowler has revealed she considered quitting soccer during her tenure at Montpellier, saying she and another black teammate were given bananas instead of flowers during a farewell presentation from the club, an incident she says was not “a simple error”.Read more:… pic.twitter.com/WNazZdSOiZ— The Age (@theage) November 19, 2025 „Síðan við fórum frá Montpellier höfum við vinkona mín rætt þetta atvik nokkrum sinnum. Að fá ekki blóm var eitt, en sem tvær af aðeins sex svörtum stelpum í liðinu var það að fá banana ekki eitthvað sem ég gat hlegið að og gleymt. Var þetta slys? Var þetta það eina í búningsklefanum sem hún gat gefið okkur? Meinti hún vel?“ sagði Fowler. „Ég hef reynt að réttlæta þetta á marga mismunandi vegu, reynt að finna einhverja vísbendingu um að þetta hafi verið heiðarleg mistök. En þegar ég bætti við öllum hinum skiptunum hjá félaginu þar sem okkur leið á svipaðan hátt, var erfitt að sjá þetta sem einfalda skyssu. Hver sem ásetningurinn var, þá urðum við furðu lostnar og sárnar,“ sagði Fowler. Atvikið markaði endalok að mestu óhamingjusams tíma fyrir Fowler í Frakklandi. Hún heldur því einnig fram að starfsfólk félagsins hafi sakað hana um að þykjast vera með brjóstverki, jafnvel þótt starfsfólk ástralska landsliðsins hefði tilkynnt þeim um mögulegt heilsufarsvandamál. Sjúkraþjálfari hjá Montpellier sem talaði ensku sagði táningsstúlkunni að aðrir starfsmenn teldu að Fowler væri að þykjast vera meidd til að forðast að spila. „Ég trúði ekki því sem ég var að heyra. Ég varð pirruð og sagði honum að ég væri ekki að búa þetta til, að ég myndi aldrei búa til eitthvað sem gæti tengst hjartanu mínu. Hann tilkynnti mér að þetta væri ekki hans skoðun – hann tryði mér – en allt þjálfarateymið hélt að ég væri að búa þetta til svo ég kæmist hjá því að spila í leiknum okkar daginn eftir,“ sagði Fowler. Mary Fowler says she and a Black teammate were given bananas instead of flowers at Montpellier in 2022, calling it a racist act in her memoir, Bloom. pic.twitter.com/xaLqxFtoXb— The Project (@theprojecttv) November 20, 2025 