Jónatan og formaður hissa á tali um KR-löngun Sindri Sverrisson skrifar 20. nóvember 2025 14:11 Jónatan Ingi Jónsson hefur leikið með Val síðustu tvö ár og er með samning við félagið sem gildir til næstu tveggja ára. vísir/Diego Dr. Football, eða Hjörvar Hafliðason, varpaði sprengju í þætti sínum í vikunni þegar hann sagðist hafa heyrt af því að Jónatan Ingi Jónsson vildi fara frá Val til erkifjendanna í KR. Hvorki Jónatan né formaður knattspyrnudeildar Vals vilja þó kannast við að þetta sé rétt. „Nei, þetta er ekki rétt. Ég hef aldrei sagt við neinn að ég vilji fara í KR,“ segir Jónatan í samtali við Vísi og kveðst hafa komið af fjöllum þegar hann sá frétt um málið í gær. „Ég held að það sé ekkert til í þessu. Við könnumst ekkert við þetta og ég veit ekki hvaðan þetta kemur,“ segir Björn Steinar Jónsson, formaður knattspyrnudeildar Vals. Kvitturinn um áhuga Jónatans á að fara til KR kemur á sama tíma og Júlíus Mar Júlíusson, miðvörður KR, hefur verið orðaður við Val. Valsmenn og fleiri félög hafa sýnt áhuga á að fá Júlíus en eftir því sem næst verður komist þykir verðmiði KR of hár. Félagið metur hann á 15 milljónir króna eða tvöfalt meira en félagið greiddi Fjölni fyrir þennan efnilega 21 árs gamla leikmann, fyrir ári síðan. Júlíus er með samning við KR sem gildir út árið 2028 og Jónatan Ingi er með samning við Val sem gildir út árið 2027. Jónatan skoraði 13 mörk í 27 deildarleikjum fyrir Val í fyrra, þegar þessi uppaldi kantmaður FH sneri heim úr atvinnumennsku, en gerði sex mörk á nýafstaðinni leiktíð, þegar Valsmenn höfnuðu í 2. sæti. Besta deild karla Valur KR Mest lesið Talar í hringi um Heimi og gefur honum ekkert hrós Fótbolti Ólympíufari á lista yfir tíu eftirlýstustu glæpamenn FBI Sport Setti styttu af „hataðasta manni Svíþjóðar“ fyrir utan þjóðarleikvanginn Fótbolti Fékk banana í kveðjugjöf í stað blóma Fótbolti Kjánaleg skot bíta ekki á Heimi: „Verða að eiga það við sig“ Fótbolti Sautján ára íþróttastjarna drepin í loftárás Rússa Sport Missir af stórleik í kvöld eftir ruslatunnufíaskóið Körfubolti Barcelona bað leikmann sinn um að hætta að skora mörk Fótbolti Heimir til Tékklands og gæti mætt Dönum í úrslitaleik Fótbolti „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Nýliðarnir fá níutíu leikja mann Jónatan og formaður hissa á tali um KR-löngun Víkingar vilja finna nýtt nafn á Safamýrarsvæðið og biðja um hjálp „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Árni Snær áfram milli stanganna hjá Stjörnunni Frá Klaksvík á Krókinn Samningi Caulkers við Stjörnuna rift „Að fara frá heimahögunum og í borg óttans“ Rosenörn yfirgefur FH Montiel til KA Sjáðu mörk Íslands í Bakú Hlakkar til að standa sig betur í föðurhlutverkinu Arna Sif aftur heim „Getur vel verið að ég sé að tala með rassgatinu“ Eiður Aron fylgir Davíð Smára til Njarðvíkur Hefur þjálfaraferilinn á Hornafirði Íslenskan mesta eftirsjáin: „Tala hana mest fullur niðri í bæ“ Guðmundur Guðjónsson tekur við ÍR á ný Bikarmeistararnir komnir með nýjan þjálfara Óli Jó um lágpunkt ferilsins: „Fannst þeir koma illa fram við mig“ Brynjar Björn í Breiðholtið „Það er alltaf pressa að þjálfa Breiðablik“ Varar sig á því að Nik stelist í leikmenn: „Sagði hann það?“ Markadrottning Bestu deildarinnar framlengir „Hlutir sem gerast þarna sem sátu aðeins í mér“ Davíð Smári hikar ekki: „Við ætlum að vinna þessa deild“ Magnús verður áfram í Mosfellsbæ Pálmi í ótímabundið leyfi „Ég og Nik erum ágætis vinir“ Sjá meira