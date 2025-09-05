Harðlega gagnrýndur af bæði Demókrötum og Repúblikönum Samúel Karl Ólason skrifar 5. september 2025 14:46 Robert F. Kennedy yngri, heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna. AP/Mark Schiefelbein Robert F. Kennedy yngri, heilbrigðismálaráðherra Bandaríkjanna, deildi við öldungadeildarþingmenn beggja flokka í gær. Kennedy mætti á fund fjármálanefndar öldungadeildar Bandaríkjaþings og varði hann stórum hluta af fundinum, sem stóð yfir í um þrjá tíma í að verja sig gegn ásökunum þingmanna. Þær snerust meðal annars um um vanhæfni og að hann væri að grafa undan heilbrigðiskerfi ríkisins og þá sérstaklega hvað varðar þróun og dreifingu bóluefna. Kennedy hefur um árabil verið einn helsti boðberi staðlausra samsæriskenninga um bóluefni í heiminum. Síðan hann varð ráðherra hefur hann einnig dregið verulega úr fjárfestingum til þróunar bóluefna og gert fólki erfiðara að fá bóluefni. Sjá einnig: Ætla að fella niður bólusetningarskyldu í Flórída Fundurinn varpaði ljósi á það hve mikið málefni bóluefna er orðið að pólitísku bitbeini vestanhafs. Í upphafsræðu sinni sagði RFK að uppsagnir innan Sjúkdómavarnastofnunar Bandaríkjanna (CDC) hefðu verið nauðsynlegar. Hann gagnrýndi starfsmenn stofnunarinnar harðlega fyrir viðbrögð þeirra, sem hefðu valdið gífurlegum skaða á bandarísku samfélagi. Þá sagði hann að engin vísindi hefðu legið að baki þessum viðbrögðum og sagði að þau hefðu engum árangri skilað. Eitt helsta afrek Trumps Í faraldri Covid setti Hvíta húsið á laggirnar sérstaka áætlun sem bar heitið „Operation Warp Speed“ (Héðan í frá OWS) og snerist um að þróa og framleiða bóluefni gegn kórónuveirunni og sprauta því í fólk eins fljótt og hægt var. Þessi áætlun heppnaðist vel og er hún talin hafa bjargað milljónum mannslífa á heimsvísu. Trump sjálfur stærði sig af henni í síðustu viku og sagði að hún markaði eitt af „helstu afrekum sögunnar“. Heilbrigðisráðherra Trumps, aðrir embættismenn og að virðist stækkandi hluti stuðningsmanna hans eru þó verulega tortryggnir í garð mRNA bóluefna eða hreinlega miklir andstæðingar þeirra. Eins og AP fréttaveitan bendir á kom það glögglega í ljós á fundinum í gær, þar sem það voru aðallega Demókratar sem lofuðu OWS en ekki Repúblikanar. Meðal annars sögðu þeir að áætlunin hafi heppnast einstaklega vel. Hér að neðan má sjá samskipti Bernie Sanders og Kennedy á fundinum í gær. Það voru þó ekki eingöngu Demókratar sem töluðu um OWS. Það gerðu Repúblikanar einnig. Einn þeirra, Bill Cassidy, nefndi að með áætluninni hefðu Bandaríkjamenn bjargað milljónum mannslífa í heiminum öllum á tíma þegar þúsundir manna voru að deyja á hverjum degi, fyrirtæki voru lokuð og fólk sat fast heima. Cassidy spurði RFK á einum tímapunkti hvort að Trump ætti skilið að fá Nóbelsverðlaun fyrir OWS. „Svo sannarlega,“ svaraði Kennedy. Sjá einnig: Vísuðu til rannsókna sem voru ekki til í „heimsklassa“ skýrslu Þá spurði þingmaðurinn hvernig það gæti verið svar RFK þegar heilbrigðisráðherrann hefur ítrekað gagnrýnt bóluefni gegn Covid, talað um að þau hafi valdið gífurlegum skaða og dreift öðrum lygum um þau. Cassidy benti einnig á að Kennedy hefði farið í mál við lyfjafyrirtæki til að reyna að taka bóluefni úr dreifingu og að hann hafi skipað umdeilt fólk sem hafi meðal annars borið vitni í áðurnefndum málum gegn lyfjafyrirtækjum. Sjá einnig: Vara við því að Kennedy ógni heilsu landsmanna Þingmaðurinn benti einnig á að Kennedy hefði, skömmu áður, haldið því fram að bóluefnin gegn Covid hefðu valdið fleiri dauðsföllum en veiran sjálf. Það þvertók Kennedy fyrir að hafa sagt en hann hefur ítrekað sagt það á undanförnum árum. Sjá má upptöku af þessum samskiptum hér að neðan. Trump var spurður út í afstöðu sína til Kennedys í gærkvöldi. Þá sagði forsetinn að Kennedy væri mjög góð manneskja og hann meinti vel, þó hann hefði öðruvísi hugmyndir. Trump sagðist líka vel við það að Kennedy hugsaði ekki né talaði eins og gengur og gerist. Bandaríkin Donald Trump Faraldur kórónuveiru (COVID-19) Mest lesið „Það kemur að því að við lendum í veseni“ Innlent Ástand á stúdentagörðum: Ítrekuð innbrot, mat stolið, dýnur í kjallara og hland á gólfi Innlent Yfirgefið hreysi víkur fyrir hundrað íbúðum Innlent Konan er fundin Innlent „Geta verið dauðsföll, þú veist ekkert hvað er í þessu“ Innlent „Selir“ skutu óvopnaða borgara í leyniaðgerð í Norður-Kóreu Erlent Hefur sætt umsáturseinelti í 14 ár: „Þetta hefur bara rústað lífi mínu“ Innlent Skoða að banna trans fólki að eiga skotvopn Erlent Sextán ára kveikti í herbergi sínu Innlent Fimm handteknir í aðgerðum sérsveitar Innlent Fleiri fréttir Harðlega gagnrýndur af bæði Demókrötum og Repúblikönum Fundu ofgnótt ferskvatns undir sjávarbotninum í Atlantshafi Segir af sér sem ráðherra og varaformaður Verkamannaflokksins „Selir“ skutu óvopnaða borgara í leyniaðgerð í Norður-Kóreu Hertogaynjan af Kent er látin Konungssinninn Anutin Charnvirakul nýr forsætisráðherra Taílands Bretar, Kanadamenn, Suður-Kóreubúar og Þjóðverji meðal látinna í Lissabon Sér ekki tilgang í öryggistryggingum þar sem Rússum sé treystandi Skoða að banna trans fólki að eiga skotvopn Svíar saka Rússa um auknar truflanir í staðsetningarbúnaði Gekkst undir aðgerð vegna húðkrabbameins Kynnir stríðsmálaráðuneytið til leiks Gerðu loftárás á vinnusvæði danskra hjálparsamtaka Yfir tvö þúsund látnir eftir jarðskjálftann Segir 26 ríki vilja senda hermenn til Úkraínu Sá sem ók á skrúðgöngu Liverpool-manna lýsti yfir sakleysi Mátti ekki stöðva fjárveitingar til Harvard Tískugoðsögnin Giorgio Armani er fallin frá Búa sig undir komu hermanna og útsendara ICE Evrópuleiðtogar funda um öryggistryggingar fyrir Úkraínu Spinna samsæriskenningar vegna óvenjumargra andláta frambjóðenda Biðja hæstarétt um flýtimeðferð vegna tolla Höfundur Father Ted handtekinn fyrir að hvetja til ofbeldis gegn trans fólki Allir íbúar munu geta höfðað mál vegna þungunarrofslyfja Vinna að lista yfir vini og samstarfsmenn Epstein Mjótt á munum í Noregi og líkur á flókinni stjórnarmyndun Mótmæla hugmyndum um innlimun nær alls Vesturbakkans Þjóðarsorg lýst yfir í Portgúal Pútín og Xi ræddu ódauðleika í gegnum líffæragjöf „Furðuutanríkisstefna“ Trump hafi rekið Indland í fangið á Kínverjum Sjá meira