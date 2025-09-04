Mo Salah var ekki skemmt vegna færslu um fyrrum félaga Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. september 2025 09:31 Mohamed Salah er ekki ánægður með umræðuna um tvo fyrrum leikmenn Liverpool. EPA/ADAM VAUGHAN Mohamed Salah gagnrýndi færslu á vinsælum Liverpool samfélagsmiðli þar sem hann taldi menn þar á bæ vera hreinlega að gera lítið úr fyrrum liðsfélögum hans hjá Liverpool. Anfield Edition samfélagsmiðilinn er með yfir fimm hundruð þúsund fylgjendur en sá hinn sami fékk að heyra það frá stærstu stjörnu Liverpool liðsins. Anfield Edition birti myndir af Luis Díaz og Darwin Núnez í svarthvítu við hlið litmynda af Alexander Isak og Florian Wirtz. Undir stóð síðan: „Name a bigger upgrade in footballing history“ eða „Nefnið betri uppfærslu í fótboltasögunni“ Liverpool seldi þá Luis Díaz and Darwin Núnez í sumar til Bayern München og Al Hilal en borgaði í staðinn 250 milljónir punda fyrir þá Alexander Isak og Florian Wirtz. Nýju mennirnir fá sjöuna og níuna hjá Liverpool, treyjunúmerin sem hinir spiluðu í. Samanburðurinn lá því beint við en Egyptanum var ekki skemmt. Salah deildi færslunni en bætti við: „Hvernig væri nú ef við fögnuðum tveimur frábærum kaupum án þess að gera lítið úr enskum meisturum,“ skrifaði Salah. Mohamed Salah var í sérflokki í sókn Liverpool á meistaratímabilinu með 29 mörk og 18 stoðsendingar en hann var efstur í ensku úrvalsdeildinni á báðum listum. Luis Díaz var með 13 mörk og 5 stoðsendingar en Darwin Núnez skoraði 5 mörk og gaf 2 stoðsendingar. Þeir tveir bjuggu því saman til 25 mörk en Salah átti einn þátt í 47 mörkum. Florian Wirtz hefur ekki byrjað tímabilið vel og á enn eftir að eiga þátt í marki eftir þrjá deildarleiki. Isak mun spila sína fyrstu leiki með Liverpool eftir landsleikjahlé sem nú í fullum gangi. How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt— Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025 Enski boltinn Mest lesið Styðja þrettán ára strák sem var kýldur af pabba mótherja Fótbolti Skandall í NBA: Borguðu honum milljarða fyrir að gera ekki neitt Körfubolti Heimir leggur allt undir: „Núna er tíminn til að standa sig“ Fótbolti „Jesús breytti vatni í vín en ég kann það ekki“ Körfubolti Hafþór Júlíus með augun á nýju heimsmeti Sport Setti nýtt heimsmet í Liverpool treyjum Enski boltinn Guðjohnsen bræður berjast um sömu stöðu en gætu spilað saman Fótbolti Mo Salah var ekki skemmt vegna færslu um fyrrum félaga Enski boltinn Chiesa og Tel ekki valdir í Meistaradeild en Dowman gæti slegið met Enski boltinn Dagskráin: Risaleikur í Kópavogi, U21-slagur, Lokasóknin og Big Ben Sport Fleiri fréttir Mo Salah var ekki skemmt vegna færslu um fyrrum félaga Setti nýtt heimsmet í Liverpool treyjum Chiesa og Tel ekki valdir í Meistaradeild en Dowman gæti slegið met Liverpool eyddi meira en öll sádi-arabíska deildin til samans Rauðu djöflarnir horfa til framtíðar með nýjum markverði Sunnudagsmessan: Fylltu í eyðurnar Guardiola fer ótroðnar slóðir með Donnarumma milli stanganna Grimsby notaði ólöglegan leikmann gegn United en slapp með sekt Biturðin lak af tilkynningu um Isak Man. City seldi markvörð og lánaði varnarmann Pressan gríðarleg eftir eyðslu sumarsins „Sjáum af hverju hann er að reyna koma honum í liðið“ Isak dýrastur í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Guéhi ekki til Liverpool Sjáðu stórfurðulegt viðtal við Emery: Svaraði öllum spurningum Marco Bizot Glugganum lokað: Upptalning á öllu sem átti sér stað Sjáðu sturlað sigurmark Liverpool og öll hin Glæsimark Szoboszlai tryggði sigurinn City tapaði öðrum leiknum í röð en fyrstu sigrar Brighton og West Ham Dómari tekinn af leik Liverpool og Arsenal nokkrum klukkutímum fyrir leik Andri Lucas flytur til Englands Gerir eins og Isak en vill komast til Newcastle Hneykslaður á United: Fögnuðu markspyrnu eins og þeir væru að vinna HM Markalaust ómarkvert jafntefli á Elland Road Bournemouth stöðvaði sigurgöngu Tottenham og Grealish áfram í stuði Vítaspyrna í uppbótartíma bjargaði United fyrir horn Chelsea á toppnum eftir tvo umdeilda dóma Segja Manchester United skulda Antony 996 milljónir í laun Sjáðu mörkin hjá sex yngstu markaskorum í sögu Liverpool Romano segir Real Betis hafa dregið samþykkt tilboð í Antony til baka Sjá meira