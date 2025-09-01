Það var nóg um að vera í þriðju umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta og nú má sjá öll mörkin úr umferðinni á Vísi.
Dominik Szoboszlai skoraði stórbrotið mark úr aukaspyrnu sem tryggði Liverpool 1-0 sigur gegn Arsenal í annars bragðdaufum stórleik á Anfield. Markið má sjá frá öllum vinklum hér að neðan.
Það var annars nóg um að vera í þessari síðustu umferð fyrir fyrsta landsleikjahlé haustsins og nokkuð um óvænt úrslit. Tottenham og Manchester City töpuðu, Chelsea er í 2. sæti tveimur stigum á eftir toppliði Liverpool, og Manchester United vann sinn fyrsta sigur á tímabilinu þó að það stæði afar tæpt.
Hér að neðan er yfirferð með öllum mörkunum úr 3. umferðinni.