Skrautlegar aðstæður hjá Valsstelpunum á Ítalíu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. ágúst 2025 23:31 Valskonur stungu sér bókstaflega til sunds á æfingunni. @valurfotbolti Valskonur mæta ítalska liðinu Internazionale í fyrrmálið í forkeppni Meistaradeildar Evrópu. Valsliðið þurfti að æfa við afar skrautlegar aðstæður til að undirbúa sig fyrir leikinn. Mikið rigndi í Mílanó og grasvöllurinn breyttist í hálfgerða sundlaug. Valsstelpurnar létu það ekkert á sig fá og æfðu þrátta fyrir hellirigningu og að allt væri rennandi blautt. Valsmenn settu inn myndband frá æfingu liðsins sem má sjá hér fyrir neðan. Leikurinn hefst klukkan 11.00 að staðartíma eða klukkan 9.00 að íslenskum tíma. Í liði Internazionale spila íslensku landsliðskonurnar Cecilía Rán Rúnarsdóttir og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir. Bæði liðin töpuðu í undanúrslitum riðilsins og eiga því ekki lengur möguleika á því að komast áfram í næstu umferð undankeppninnar. View this post on Instagram A post shared by Valur Fótbolti (@valurfotbolti) Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna Valur