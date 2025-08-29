Tottenham borgar 8,6 milljarða fyrir Xavi Simons

Enska úrvalsdeildarfélagið Tottenham hefur gengið frá kaupunum á hollenska vængmanninum Xavi Simons frá þýska félaginu Red Bull Leipzig.
Tottenham borgar sextíu milljónir evra fyrir leikmanninn eða meira en 8,6 milljarða króna.
Simons er 22 ára gamall en hann kom til London í gær til að ganga frá öllum lausum endum.
He's ours 🤩We're delighted to announce the signing of Xavi Simons from RB Leipzig on a long-term contract ✍️— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 29, 2025
He's ours 🤩We're delighted to announce the signing of Xavi Simons from RB Leipzig on a long-term contract ✍️
Simons hefur spilað í þýsku deildinni frá 2023 en hann kom þangað fyrst á láni frá Paris Saint-Germain. Leipzig keypti hann síðan í janúar.
Með Leipzig þá var Simons með 22 mörk og 24 stoðsendingar í 78 leikjum.
Simons var á sínum tíma í akademíu Barcelona en fór mjög ungur til Parísar.
Simons hefur verið eftirsóttur lengi og sýndi Englendingum gæði sín þegar hann skoraði á móti Englandi í undanúrslitaleik Evrópumótsins 2024.
Simons fær sjöuna hjá Tottenham. Þetta er ungur leikmaður sem hefur alla burði til að þroskast og dafna hjá Spurs.
Hann kemur inn í lið sem hefur unnið tvo fyrstu leiki sína í ensku úrvalsdeildinni.
XS7 ✅ pic.twitter.com/GJPahgMcsV— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 29, 2025
XS7 ✅ pic.twitter.com/GJPahgMcsV
Don't listen to the noise... pic.twitter.com/K966GFrOks— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 29, 2025
Don't listen to the noise... pic.twitter.com/K966GFrOks