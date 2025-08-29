Spurs að landa Xavi Simons

Flest bendir til þess að hollenski landsliðsmaðurinn Xavi Simons gangi í raðir Tottenham frá RB Leipzig.
Samkvæmt enskum fjölmiðlum er Simons staddur á Englandi og hefur lokið læknisskoðun hjá Tottenham.
Talið er að Spurs greiði Leipzig 51,8 milljónir punda fyrir Simons. Að öllum líkindum verður gengið frá félagaskiptunum á næstu klukkutímunum.
Simons var sterklega orðaður við Chelsea í sumar en hann virðist nú að öllum líkindum vera á leið til annars Lundúnaliðs.
Spurs tókst ekki að ganga frá kaupum á ensku landsliðsmönnunum Morgan Gibbs-White og Eberechi Eze en er nú að landa hinum 22 ára Simons sem lék með Leipzig í tvö tímabil. Hann skoraði 22 mörk í 78 leikjum fyrir þýska liðið.
Simons var í yngri liðum Barcelona og Paris Saint-Germain og lék nokkra leiki fyrir aðallið PSG. Hann var svo lánaður til PSV Eindhoven tímabilið 2022-23 þar sem hann skoraði 22 mörk í 48 leikjum.
Tottenham hefur unnið báða leiki sína í ensku úrvalsdeildinni til þessa án þess að fá á sig mark.
Spurs tekur á móti Bournemouth klukkan 14:00 á morgun. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport 3.