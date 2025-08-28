Segja að þjálfari Hlínar hafi verið rekinn nokkrum dögum fyrir mót

Kvennalið Leicester City hefur rekið þjálfarann Amandine Miquel úr starfi, einni og hálfri viku áður en keppni í ensku deildinni hefst.
The Guardian greinir frá því að leikmenn Leicester hafi verið upplýstir um ákvörðunina að segja Miquel upp störfum í gær.
Miquel var ráðin þjálfari Leicester fyrir rúmu ári. Undir hennar stjórn endaði liðið í 10. sæti ensku deildarinnar á síðasta tímabili og hélt sér uppi. Refirnir unnu fimm af 22 deildarleikjum á síðasta tímabili, gerðu fimm jafntefli og töpuðu tólf leikjum.
Leicester keypti Hlín frá Kristianstad í Svíþjóð í janúar á þessu ári. Hún lék níu leiki með Leicester eftir komuna til liðsins.
Breytingar hafa orðið bak við tjöldin hjá Leicester í sumar en ekki er langt síðan Lee Billiard var ráðinn íþróttastjóri félagsins. Hann leitar núna að sjötta þjálfara Leicester síðan í desember 2021.
Leicester sækir Manchester United heim í 1. umferð ensku deildarinnar 7. september.