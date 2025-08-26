Palace gerir hosur sínar grænar fyrir Akanji Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 26. ágúst 2025 13:32 Manuel Akanji hefur leikið 136 leiki fyrir Manchester City og skorað fimm mörk. epa/DAVID CLIFF Bikarmeistarar Crystal Palace hafa áhuga á að fá svissneska landsliðsvarnarmanninn Manuel Akanji frá Manchester City. Talið er að City vilji fá þrjátíu milljónir punda fyrir hinn þrítuga Akanji. Hann tók ekki þátt í fyrstu tveimur leikjum Manchester-liðsins á tímabilinu. Fyrirliði Palace, miðvörðurinn Marc Guéhi, er á lokaári samnings síns við félagið og hefur verið orðaður við brotför frá því. Palace þarf því sérstaklega á miðverði að halda ef Guéhi hverfur á braut og jafnvel þótt hann verði áfram myndi knattspyrnustjórinn Oliver Glasner eflaust ekki slá hendinni upp á móti auka manni í vörnina. City keypti Akanji frá Borussia Dortmund fyrir þremur árum. Á sínu fyrsta tímabili með liðinu vann hann þrennuna. Pep Guardiola, stjóri City, hefur sagst vera með of stóran leikmannahóp og vill eflaust grisja hann áður en félagaskiptaglugganum verður lokað. Auk Akanjis hefur markvörðurinn Ederson verið orðaður við brottför frá City. Akanji hefur leikið 71 leik fyrir svissneska landsliðið og skorað þrjú mörk. Palace er með tvö stig eftir fyrstu tvær umferðirnar í ensku úrvalsdeildinni en City þrjú. Enski boltinn Mest lesið Kærustupar á leið á Ólympíuleika þar sem þau fá ekki að vera saman Sport Hélt uppi meira en aldar gamalli hefð Enski boltinn Slot gagnrýnir Newcastle: „Þetta var ekki fótboltaleikur“ Enski boltinn Sjáðu sigurmark Rios og öll hin frá St. James' Park Enski boltinn Borga fjörutíu milljónir punda fyrir kantmann sem skoraði tvö mörk í fyrra Enski boltinn Taplausir síðan Caulker kom inn í liðið Íslenski boltinn Gagnrýndu Bruno: „Hann átti skelfilegan leik“ Enski boltinn Segir að Dowman sé eins og Messi Enski boltinn Höfnuðu fimmtíu milljóna punda tilboði í Strand Larsen Enski boltinn Sjáðu gullstrákana í Vestra fagna: „Vorum bara miklu stærra lið“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Palace gerir hosur sínar grænar fyrir Akanji Borga fjörutíu milljónir punda fyrir kantmann sem skoraði tvö mörk í fyrra Höfnuðu fimmtíu milljóna punda tilboði í Strand Larsen Slot gagnrýnir Newcastle: „Þetta var ekki fótboltaleikur“ Segir að Dowman sé eins og Messi Gagnrýndu Bruno: „Hann átti skelfilegan leik“ Sjáðu sigurmark Rios og öll hin frá St. James' Park Hélt uppi meira en aldar gamalli hefð Van Dijk um Rio: Draumabyrjun en hann verður að vera auðmjúkur Rio setti nýtt Liverpool met Sextán ára strákur tryggði Liverpool öll stigin Selja „Isak er rotta“ treyjur fyrir utan völlinn og eldspýtur fylgja með Slot hefur enga samúð með Eddie Howe vegna Isaks „Getur ekki látið 140 milljóna punda mann í varaliðið“ Isak utan vallar en þó í forgrunni Saka frá í mánuð og missir af Liverpool Botna lítið í Amorim: „Hann er ein taugahrúga“ Rooney feginn að Dowman tók ekki vítið Fernandes ósáttur: „Dómarinn baðst ekki afsökunar“ Sjáðu Grealish fara á kostum og öll mörkin í gær Allt jafnt í Fulham og bæði lið bíða enn eftir fyrsta sigri Fullkomin byrjun Everton á nýja heimilinu Áfram í marki Man. Utd eftir mistökin Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði Eze í treyju númer tíu og byrjar á stórleik við Liverpool Þrír leikir í enska: Draumabyrjun Outtara en gömlu félagarnir unnu líka Öruggur sigur Arsenal á nýliðunum Skelfileg mistök City og fullkomin byrjun Spurs Sjáðu markaveisluna hjá Chelsea í Austur-Lundúnum Potter niðurlútur: „Ekki margt jákvætt“ Sjá meira