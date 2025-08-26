Hélt uppi meira en aldar gamalli hefð

Everton fagnaði sigri í fyrsta úrvalsdeildarleik sínum á nýja leikvangi sínum um helgina en úrslitin hefðu kannski getað endað allt öðruvísi ef ekki væri fyrir hetjudáðir markvarðarins Jordan Pickford.
Everton vann 2-0 sigur á Brighton & Hove Albion í fyrsta leiknum á Hill Dickinson Stadium. Everton hafði spilað á Goodison Park í 133 ár eða síðan 1892.
Félagið flutti í sumar og vígði stærri og betri leikvang með sigri.
Jordan Pickford átti mjög góðan leik í marki Everton og varði víti frá Danny Welbeck á 77. mínútu leiksins en staðan var þá orðin 2-0.
Pickford varði alls fjögur skot í leiknum og xG hjá Brighton var 2,43 sem segir mikil um frammistöðu markvarðar Everton.
Hann hélt líka uppi meira en aldar gamalli hefð með því að verja víti í leiknum.
Þetta er í þriðja sinn sem markvörður Everton ver fyrstu vítaspyrnuna sem Everton fær dæmda á sig á nýjum leikvangi.
Það gerðist líka í fyrsta víti Everton á Anfield Road 1891 og í fyrsta víti mótherja Everton á Goodison Park 1893.
Everton lék á Anfield leikvanginum áður en Liverpool gerði það. Eigandi leikvangsins stofnaði Liverpool þegar Everton flúði yfir á Goodison Park vegna hækkandi leigu á vellinum.
