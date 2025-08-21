„Við erum ekki undir neinni pressu“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 21. ágúst 2025 15:01 Virtus vann óvæntan sigur í síðustu umferð og er ekki undir pressu í umspilinu gegn Breiðabliki. Virtus frá San Marínó er mætt hingað til lands fyrir umspilseinvígi gegn Breiðabliki upp á sæti í Sambandsdeildinni en framkvæmdastjóri félagsins segir enga pressu á leikmönnum að komast áfram, liðið hefur nú þegar náð sögulegum árangri. Lið frá San Marínó hefur aldrei komist svo langt í undankeppni Sambandsdeildarinnar. Virtus var við það að detta úr leik í síðustu umferð en sneri einvíginu óvænt við í seinni leiknum með 3-0 sigri gegn moldóvsku meisturunum Milsami. Virtus á því möguleika á sæti í Sambandsdeildinni í vetur, fyrst allra félaga frá San Marínó, en til þess þarf að vinna tveggja leikja einvígi gegn Breiðablik sem hefst á Kópavogsvellinum í kvöld. Í umfjöllun ríkisútvarpsins í San Marínó er talað um Breiðablik sem mun sterkara lið, bæði í líkamlegum og tæknilegum þáttum leiksins og framkvæmdastjórinn Mirko Montali segir enga pressu á Virtus í einvíginu. „Liðið hefur staðið sig frábærlega og stemningin í hópnum er góð því við vitum að við höfum náð frábærum árangri. Andinn er góður og strákarnir eru einbeittir, ég er viss um að þeir eigi eftir að standa sig vel. Við erum ekki undir neinni pressu. Við vitum hvað við höfum nú þegar afrekað og viljum auðvitað halda áfram á þessari vegferð, sem virtist óhugsandi fyrir ekki svo löngu.“ Virtus verður án nokkurra lykilleikmanna í leik kvöldsins og mun vanta þó nokkra í öftustu línu. Varnarmennirnir Daniel Piscaglia, Michele Rinaldi, Manuel Battistini og markmaðurinn Alex Passaniti eru allir meiddir. Nýr miðvörður liðsins, Matteo Legittimo, mun hins vegar þreyta frumraun sína í kvöld. Sambandsdeild Evrópu Breiðablik Tengdar fréttir „Ætla ekki að segja það í þessu viðtali“ „Þetta leggst gríðarlega vel í mig. Það er mikið í húfi fyrir Breiðablik og íslenskan fótbolta. Til þess eru menn í þessu, að spila svona leiki,“ segir Halldór Árnason, þjálfari Breiðabliks, sem mætir liði Virtus frá San Marínó í umspili um sæti í Sambandsdeild Evrópu á Kópavogsvelli í kvöld. 21. ágúst 2025 09:30 Mest lesið Magnús Eyjólfsson er látinn Sport Wirtz strax kominn á hættusvæði Enski boltinn Af hverju tekur svona langan tíma að fá niðurstöður í kærurnar? Enski boltinn „Magnað að við séum enn að leita í vinskap hvors annars“ Handbolti Mynd af Jota það síðasta sem leikmenn Liverpool sjá Enski boltinn Féll fimm metra við að fagna marki Fótbolti Frimpong strax úr leik hjá Liverpool Enski boltinn „Ætla ekki að segja það í þessu viðtali“ Fótbolti Beittu sér fyrir keppnisbanni Ísraela: „Ekki fengið nógu marga með okkur í lið“ Körfubolti Leik hætt þegar áhorfendur köstuðu heimatilbúnum sprengjum Fótbolti Fleiri fréttir „Við erum ekki undir neinni pressu“ Horsens vill fá Guðlaug Victor „Hefur ekki tíma til að fara of langt niður“ Frimpong strax úr leik hjá Liverpool Leeds kaupir Okafor og liðin í ensku úrvalsdeildinni aldrei eytt meiru Fá góðar fréttir fyrir stærsta leik í sögu félagsins „Af hverju er Tómas Orri ekki að að spila í Breiðabliki?“ Leik hætt þegar áhorfendur köstuðu heimatilbúnum sprengjum „Ætla ekki að segja það í þessu viðtali“ Wirtz strax kominn á hættusvæði Martröð á fyrstu æfingu í Róm Ljóst hvenær Liverpool og Man. Utd mætast Af hverju tekur svona langan tíma að fá niðurstöður í kærurnar? Féll fimm metra við að fagna marki Mynd af Jota það síðasta sem leikmenn Liverpool sjá Lést aðeins 39 ára: Bað þjóð sína um hjálp Norska liðið í miklu stuði en dramatík hjá Dönunum Ólafur Kristjáns: Þá vitum við að hún er ekkert að grínast Arsenal að stela Eze frá Tottenham Uppgjörið: Fram - Víkingur 2-5 | Markasúpa er Víkingar komust aftur á sigurbraut Uppgjör og viðtöl: Þróttur-Valur 0-2 | Valskonur á siglingu Markvörður Fluminense tók heimsmetið af Peter Shilton Framherjunum fækkar aftur hjá Arsenal Isak sást á æfingasvæði Newcastle í dag Diljá innsiglaði sigur toppliðsins Heimta að Ísrael verði vísað úr keppni Á að reka umboðsmanninn á stundinni Kannast ekkert við fullyrðingar Fabrizio Romano Valdi úrvalslið Púllara: „Hefði átt að setja Djimi Traoré í vörnina“ Arnar um breytingar Liverpool: „Eins og copy-paste af PSG“ Sjá meira