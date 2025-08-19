Gefa allan hagnað af Ísraelsleiknum til góðgerðamála Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. ágúst 2025 21:33 Lise Klaveness, forseti norska knattspyrnusambandsins, reynir að milda mótmælendur fyrir leik norska karlalandsliðsins á móti Ísrael. Getty/ Trond Tandberg Norska knattspyrnusambandið undirbýr sig fyrir mikil mótmæli og læti í tengslum við heimaleik liðsins á móti Ísrael í undankeppni HM í október. Stríð Ísraels við Hamas samtökin á Gaza ströndinni hefur verið gagnrýnt harðlega í Noregi sem annars staðar í heiminum enda virðast ísraelsk stjórnvöld vera að reyna að svelta fólkið á Gaza ströndinni til dauða. Skipuleggjendur mótmæla út um allan heim krefjast þess að samið verði um stríðslok á Gaza og um leið lausn gísla úr haldi Hamas-samtakanna. Það má því líka búast við mótmælum þegar Ísraelsmenn mæta til Osló. Lise Klavenesss, forseti norska knattspyrnusambandsins, reyndi að minnka spennuna og mótmælaaðferðir í tengslum við Ísraelsleikinn með því tilkynna það að allur hagnaður af miðasölu á leikinn verði gefinn til góðgerðamála. Norska ríkisútvarpið segir frá. „Hvorki við eða önnur sambönd geta litið fram hjá þjáningum fólksins og þeim einhliða árásum sem fólkið á Gaza ströndinni hefur þurft að þola í langan tíma. Ísrael er hluti af FIFA og UEFA og tekur þátt í keppnum á vegum þeirra. Við verðum að takast á við það. Við viljum samt gefa hagnað okkar til góðgerðamálefna sem bjarga lífum á Gaza ströndinni á hverjum degi. Við viljum styðja við þessa mikilvægu neyðaraðstoð á staðnum,“ sagði Lise Klaveness. Norska knattspyrnusambandið mun einnig skipuleggja aukaöryggisráðstafanir í tengslum við leikinn en það verða tvö til þrjú þúsund færri miðar seldir á leikinn á Ullevaal leikvanginum. Fyrri leikur þjóðanna fór fram á hlutlausum velli í Ungverjalandi vegna stríðsástandsins og endaði með 4-2 sigri Norðmanna. Seinni leikurinn fer fram 11. október. Norðmenn hafa byrjað undankeppnina vel og eru líklegt til að tryggja sig inn á sitt fyrsta stórmót síðan sumarið 2000. Norski boltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Ung fótboltakona afvopnaði nettröllin á glæsilegan hátt Fótbolti Fyrrum forkólfar KSÍ á eftir Fjallinu á toppi tekjulistans Sport Svona er hópur Íslands sem fer á EM Körfubolti Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi Enski boltinn Ein frægasta íþróttakona Úkraínu dæmd í fjögurra ára bann Sport Með krabbamein í brjósti en hættir ekki að spila Handbolti Fóru að slást í klefanum og voru báðir settir á sölulista Fótbolti Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“ Íslenski boltinn Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Enski boltinn Isak rýfur þögnina og segir Newcastle hafa svikið loforð Enski boltinn Fleiri fréttir Pep Guardiola hjálpar Ten Hag Gefa allan hagnað af Ísraelsleiknum til góðgerðamála Kylian Mbappe tryggði Real Madrid sigurinn Isak rýfur þögnina og segir Newcastle hafa svikið loforð Völdu Mo Salah bestan en Chris Wood frekar en Haaland í lið ársins Fóru að slást í klefanum og voru báðir settir á sölulista Ronaldo sýndi mikla óeigingirni og nú er bikar í boði í næsta leik Sóla ekki skemmt yfir Owen-treyju: „Vil ekki sjá hana“ Eze fari til Spurs fyrir vikulok KSÍ opið fyrir sjálfkrafa bönnum en reglubreyting ekki í vinnslu Sjáðu mark Chiesa frá öllum vinklum og öll hin mörkin Valsmenn bara mannlegir? „Ég ætla ekki í eina einustu tæklingu hérna“ Isak skrópar á verðlaunahátíð Úlfarnir kaupa hraðasta leikmann Ítalíu Klárlega búið að vanmeta Man. City Chiesa núna ákveðinn í að vera áfram hjá Liverpool Tvö mörk með fyrstu tveimur snertingunum Sá ekki fram á tækifæri hjá Rosenborg og getur ekki hætt að skora fyrir Lyngby Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“ Sjáðu Galdurinn á bak við það að KR komst úr fallsæti Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Sjáðu vítadóminn sem færði Leeds sigurinn í gærkvöldi Ung fótboltakona afvopnaði nettröllin á glæsilegan hátt Fagnaði með syni sínum en var vísað af leikvanginum: „Þetta er sonur minn“ Óskar Hrafn: Spurningar sem þarf að svara fyrir næsta leik Júlíus: Ógeðslega sætt Vítaspyrna tryggði Leeds öll stigin Vill fá meira en níu milljarða frá FIFA Leikmenn þurftu að flýja völlinn undan flugeldum Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi Sjá meira