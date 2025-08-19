Fótbolti

Gefa allan hagnað af Ísraelsleiknum til góðgerðamála

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lise Klaveness, forseti norska knattspyrnusambandsins, reynir að milda mótmælendur fyrir leik norska karlalandsliðsins á móti Ísrael.
Norska knattspyrnusambandið undirbýr sig fyrir mikil mótmæli og læti í tengslum við heimaleik liðsins á móti Ísrael í undankeppni HM í október.

Stríð Ísraels við Hamas samtökin á Gaza ströndinni hefur verið gagnrýnt harðlega í Noregi sem annars staðar í heiminum enda virðast ísraelsk stjórnvöld  vera að reyna að svelta fólkið á Gaza ströndinni til dauða.

Skipuleggjendur mótmæla út um allan heim krefjast þess að samið verði um stríðslok á Gaza og um leið lausn gísla úr haldi Hamas-samtakanna. Það má því líka búast við mótmælum þegar Ísraelsmenn mæta til Osló.

Lise Klavenesss, forseti norska knattspyrnusambandsins, reyndi að minnka spennuna og mótmælaaðferðir í tengslum við Ísraelsleikinn með því tilkynna það að allur hagnaður af miðasölu á leikinn verði gefinn til góðgerðamála. Norska ríkisútvarpið segir frá.

„Hvorki við eða önnur sambönd geta litið fram hjá þjáningum fólksins og þeim einhliða árásum sem fólkið á Gaza ströndinni hefur þurft að þola í langan tíma. Ísrael er hluti af FIFA og UEFA og tekur þátt í keppnum á vegum þeirra. Við verðum að takast á við það. Við viljum samt gefa hagnað okkar til góðgerðamálefna sem bjarga lífum á Gaza ströndinni á hverjum degi. Við viljum styðja við þessa mikilvægu neyðaraðstoð á staðnum,“ sagði Lise Klaveness.

Norska knattspyrnusambandið mun einnig skipuleggja aukaöryggisráðstafanir í tengslum við leikinn en það verða tvö til þrjú þúsund færri miðar seldir á leikinn á Ullevaal leikvanginum.

Fyrri leikur þjóðanna fór fram á hlutlausum velli í Ungverjalandi vegna stríðsástandsins og endaði með 4-2 sigri Norðmanna. Seinni leikurinn fer fram 11. október.

Norðmenn hafa byrjað undankeppnina vel og eru líklegt til að tryggja sig inn á sitt fyrsta stórmót síðan sumarið 2000.

