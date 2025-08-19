Sjáðu Galdurinn á bak við það að KR komst úr fallsæti

KR-ingar komu sér á ný úr fallsæti í Bestu deild karla í fótbolta með 1-0 sigri gegn Fram í lokaleik 19. umferðar. Markið mikilvæga má nú sjá á Vísi.
Markið töfraði hinn 19 ára gamli Galdur Guðmundsson fram á 32. mínútu þegar hann fylgdi vel á eftir aukaspyrnu Matthias Præst sem var varin.
KR vann þar með annan leik sinn í röð, í fyrsta sinn í sumar, og stökk upp í 9. sæti í þessari afar jöfnu deild.
Nú eru aðeins þrjár umferðir eftir áður en deildinni verður skipt í tvo hluta, efri og neðri, og eiga KR-ingar nú möguleika á að enda í efri hlutanum, rétt eins og Framarar, því staðan er ótrúlega jöfn frá 5.-11. sæti.
Vestri er með 26 stig í 5. sæti en Fram aðeins stigi á eftir í 7. sæti og KR þremur stigum á eftir í 9. sæti. KR-ingar taka næst á móti Stjörnunni á mánudagskvöld en Fram á útileik við KA næsta sunnudag.
Staðan í deildinni
Einn allra besti fótboltaleikur ársins fór fram á Kópavogsvelli í gærkvöld þegar FH vann loksins sigur á gervigrasi, 5-4 gegn sjálfum Íslandsmeisturum Breiðabliks. Mörkin úr öllum leikjum gærdagsins má sjá á Vísi.