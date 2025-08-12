Íslenska landsliðskonan í fótbolta, Ingibjörg Sigurðardóttir, hefur verið seld frá Brøndby til Freiburg.
Ingibjörg gekk í raðir Brøndby fyrir ári og lék 24 leiki fyrir liðið. Áður en hún fór til Danmerkur lék hún með Duisburg í Þýskalandi.
„Ég er mjög þakklát fyrir árið hjá félaginu. Þetta hefur verið mikilvægt skref á ferlinum, bæði persónulega og hvað fótboltann varðar. Ég hef lært margt og spilað með frábærum leikmönnum. Núna hlakka ég til nýrra áskorana hjá Freiburg,“ sagði Ingibjörg í frétt á heimasíðu Brøndby.
Freiburg endaði í 5. sæti þýsku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili. Næsta tímabil hefst 5. september en þá verða liðin í deildinni fjórtán í stað tólf áður.
Ingibjörg, sem verður 28 ára í október, hefur leikið erlendis síðan 2018, fyrst með Djurgården í Svíþjóð, svo Vålerenga í Noregi, Duisburg í Þýskalandi og svo Brøndby.
Ingibjörg hefur leikið 78 landsleiki fyrir Íslands hönd og skorað tvö mörk. Hún lék alla þrjá leiki Íslands á EM í síðasta mánuði.