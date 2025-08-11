Virkjanir í Skagafirði úr vernd í bið en Urriðafoss í nýtingu Kristján Már Unnarsson skrifar 11. ágúst 2025 09:29 Úr Austurdal í Skagafirði neðan Skatastaða. Austari-Jökulsá verður að Héraðsvötnum. KMU Virkjanakostir í Héraðsvötnum í Skagafirði, þar á meðal 156 megavatta Skatastaðavirkjun, fara ekki í verndarflokk heldur í biðflokk rammaáætlunar. Þetta er samkvæmt tillögu sem Jóhann Páll Jóhannsson, ráðherra orku- og umhverfismála, hyggst leggja fyrir Alþingi í haust og hann kynnir núna í samráðsgátt stjórnvalda. Ennfremur leggur hann þar til að Urriðafossvirkjun í Þjórsá verði í nýtingarflokki en ekki í biðflokki. Ráðherrann leggur til þessar tvær breytingar frá niðurstöðu stjórnarmeirihlutans í umhverfis- og samgöngunefnd á síðasta þingi. Þingmálið snerist um flokkun fimm virkjanakosta í vatnsafli, sem komu til endurmats, en dagaði uppi í málþófi vorþingsins. Málið hafði áður hlotið gagnrýni úr ýmsum áttum en á ólíkum forsendum. Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftlagsráðherra.Vísir/Vilhelm Þannig varaði forstjóri Landsvirkjunar við því að Alþingi útilokaði Skatastaðavirkjun með því að setja Héraðsvötn í verndarflokk. Talsmaður Landverndar taldi á hinn bóginn skuggalegt að opnað yrði á Kjalölduveitu með því að setja hana í biðflokk í stað verndar. Þá sagði varaformaður Sjálfstæðisflokksins ríkisstjórnina ætla að stefna landinu í viðvarandi orkuskort. Benti hann á að með tillögu stjórnarmeirihlutans væri einungis ætlunin að hleypa 22 prósentum vatnsaflsins, sem komu til flokkunar, í nýtingarflokk. Tillaga ráðherrans núna ber með sér að komið er til móts við sjónarmið Landsvirkjunar um að virkjanakostir í Skagafirði verði ekki útilokaðir heldur skoðaðir betur í biðflokki. Jafnframt tekur ráðherrann undir áhyggjur um orkuskort: „Alvarlegt ójafnvægi hefur skapast milli framboðs og eftirspurnar á raforkumarkaði með tilheyrandi verðhækkunum. Að mati Landsnets eru meiri líkur en minni á raforkuskorti á næstu árum þar sem grípa þurfi til skömmtunar til heimila og fyrirtækja. Miklar tafir hafa orðið á stórum og hagkvæmum verkefnum og óvissa ríkir um marga virkjunarkosti vegna jarðhræringa,“ segir í greinargerð ráðherrans með tillögunni. Virkjun Urriðafoss í Þjórsá færi aftur í nýtingarflokk rammaáætlunar, samkvæmt tillögu ráðherra.vísir/vilhelm Jóhann Páll vísar í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Flokks fólksins. Þar sé lögð áhersla á aukna orkuöflun í þágu orkuöryggis, orkuskipta og verðmætasköpunar um allt land. Þar komi jafnframt fram að stutt verði við líffræðilega fjölbreytni og ráðist í aðgerðir til verndar ósnortnum víðernum. Rammaáætlun gegni lykilhlutverki í að tryggja jafnvægi milli orkunýtingar og náttúruverndar. Vatnsaflsvirkjanir Orkumál Umhverfismál Loftslagsmál Landsvirkjun Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Framkvæmdir við Hvammsvirkjun stöðvaðar Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur samþykkt kröfu landeigenda við Þjórsá um að framkvæmdir vegna Hvammsvirkjunar verði stöðvaðar. Landeigand fagnar niðurstöðunni en er ekki bartsýnn á framhaldið. Samkvæmt upplýsingum frá Lansvirkjun er úrskurðurinn til bráðabirgða og fyrirséð að virkjanaleyfi verði gefið út í ágúst. 31. júlí 2025 16:07 