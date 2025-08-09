Sex dagar eru þar til boltinn fer að rúlla í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Sýn Sport. Af því tilefni munu sérfræðingar rifja upp eftirminnileg augnablik úr deildinni. Lárus Orri Sigurðsson gleymir seint fyrsta leiknum sem hann spilaði í deild þeirra bestu á Englandi.
Lárus Orri hafði leikið á Englandi í níu leiktíðir, í bæði næst efstu og þriðju efstu deild, með Stoke og West Bromwich Albion þegar hann loks fékk tækifærið á stóra sviðinu. West Brom keypti Akureyringinn frá Stoke árið 1999 úr C-deildinni og glimrandi tímabil 2001-02 þýddi að WBA fór í efstu deild í fyrsta sinn frá árinu 1986.
Það var því mikil spenna fyrir leiktíðinni 2002 til 2003 á meðal leikmanna og stuðningsmanna WBA. Ekki minnkaði hún þegar í ljós kom hver fyrsti andstæðingurinn yrði.
„Mikil eftirvænting eftir að við unnum okkur sæti í Premier League og ekki varð spennan minni þegar kom í ljós að fyrsti leikur yrði við Manchester United á Old Trafford,“ segir Lárus Orri.
„Man vel eftir öllu í aðdraganda leiksins. Aðkomunni vellinum, upphituninni, klefanum og að standa í horni leikvangsins við hliðina á öllum þessum stórstjörnum á leið út á völlinn.“
Manchester United var sannarlega stappfullt af stjörnum á þessum tíma. Svo fullt að Paul Scholes byrjaði á varamannabekknu. David Beckham, Ryan Giggs, Roy Keane og Ruud van Nistelrooy voru aftur á móti í byrjunarliðinu líkt og Argentínumaðurinn Juan Sebastián Verón sem hafði ári fyrr orðið dýrasti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar þegar United keypti hann frá Lazio.
„En svo um leið og loksins var flautað til leiks það voru þetta bara ellefu á moti ellefu að berjast fyrir sigrinum. Umhverfið og áhorfendur urðu svo bara hluti af því hvernig þú einhvern veginn upplifir þessi 60 til 70 þúsund manns bara sem eitt eða einn. Það er aðeins erfitt að útskýra,“ segir Lárus. Það er vissulega ekki á hvers færi að spila fótboltaleiki fyrir framan tugi þúsunda en stemningin á Old Trafford var iðulega góð á þessum árum og áttu stuðningsmenn liðsins til, ásamt liðinu, að draga inn sigurmark í jöfnum leikjum.
Svo var raunin þennan laugardag í ágúst 2002.
„Leikurinn endaði 1-0 og í stöðunni 0-0 í seinni hálfleik misstum við fyrirliðann okkar af velli með rautt spjald,“ segir Lárus Orri frá en Ole Gunnar Solskjær skoraði það sem reyndist sigurmark leiksins þegar um tíu mínútur lifðu leiks, eftir að hafa komið inn fyrir áðurnefndan Verón. Það var ekki í fyrsta né síðasta skiptið sem Solskjær skoraði sigurmark seint í leik eftir að hafa komið inn af bekknum.
„Þetta var eftirminnileg frumraun í deildinni,“ segir Lárus.
Markið má sjá í spilaranum að ofan en þar sést sköllóttur Lárus Orri, sem er umtalsvert hárfegurri í dag, reyna hvað hann getur að stöðva Solskjær eftir það sem virðist heldur áhugalítill varnarleikur Darrens Moore, félaga hans í vörninni. Moore átti síðar eftir að stýra WBA í ensku úrvalsdeildinni en sá þjálfar í dag lið Port Vale.
Sigurmark Solskjærs má sjá í spilaranum.
