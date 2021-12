Oct 02: No.1 vs Moreirense

Jan 08: No.100 vs Spurs

Dec 10: No.200 vs Valencia

May 12: No.300 vs Granada

Jan 14: No.400 vs Celta

Sep 15: No.500 vs Malmo

Jun 17: No.600 vs Juve

Oct 19: No.700 vs Ukraine

Dec 21: No.800 vs Arsenal



19 years, 800 goals. pic.twitter.com/NRCbSAeAgn