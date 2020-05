Ferguson besti stjóri allra tíma að mati Four Four Two

Sir Alex Ferguson er besti knattspyrnustjóri allra tíma að mati fótboltatímaritsins Four Four Two.

Í nýjasta tölublaði Four Four Two birtist listi yfir hundrað bestu stjóra allra tíma. Ferguson trónir á toppi hans.

Skotinn vann 38 titla á 27 árum sem stjóri Manchester United. Undir hans stjórn varð liðið m.a. þrettán sinnum Englandsmeistari.

Áður en Ferguson tók við United stýrði hann Aberdeen í heimalandinu með góðum árangri. Hann gerði liðið þrisvar sinnum að Skotlandsmeisturum, fjórum sinnum að bikarmeisturum og einu sinni að Evrópumeisturum bikarhafa.

Næstu tveir stjórar á lista Four Four Two eru Hollendingar. Rinus Michels er í 2. sætinu og Johan Cruyff í því þriðja. Michels gerði Hollendinga að Evrópumeisturum 1988, vann fjölda titla sem stjóri Ajax og undir hans stjórn varð Barcelona Spánarmeistari.

Cruyff fetaði í fótspor Michels og stýrði bæði Ajax og Barcelona. Undir hans stjórn urðu Börsungar spænskir meistarar fjögur ár í röð og unnu Meistaradeild Evrópu 1992.

Bill Shankly, fyrrverandi stjóri Liverpool, er í 4. sæti lista Four Four Two og í því fimmta er Pep Guardiola, stjóri Manchester City. Hann er eini starfandi stjórinn sem er á meðal tíu efstu.

Bestu stjórar allra tíma að mati Four Four Two