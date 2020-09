- Zlatan Ibrahimovic has now scored in 2 2 different top flight seasons



2020/21

2019/20

2019

2018

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

2008/09

2007/08

2006/07

2005/06

2004/05

2003/04

2002/03

2001/02

2001

1999#MilanBologna #SempreMilan