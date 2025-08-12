Fegin að hvítir leikmenn Englands klikkuðu líka á vítum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 12. ágúst 2025 12:01 Jess Carter (til hægri) hafði miklar áhyggjur fyrir hönd Lauren James ef hún ein hefði klikkað í vítaspyrnukeppni Englands og Svíþjóðar á EM. getty/Harriet Lander Jess Carter, leikmaður Evrópumeistara Englands í fótbolta, óttaðist að samherji hennar, Lauren James, yrði fyrir barðinu á stjarnfræðilega miklum kynþáttafordómum ef hún hefði verið eini leikmaður enska liðsins sem hefði klikkað á sinni spyrnu í vítakeppninni gegn Svíþjóð á EM. England vann Svíþjóð, 2-3, í einhverri skrautlegustu vítakeppni sem um getur í átta liða úrslitum á EM. Hvorki fleiri né færri en níu spyrnur fóru í súginn. James var ein þeirra sem mistókst að skora úr sinni spyrnu og Carter hafði áhyggjur af kynþáttafordómunum sem biðu hennar ef hún hefði verið eini leikmaður enska liðsins sem hefði klikkað á vítapunktinum. „Það er hræðilegt að segja en það var nánast léttir þegar aðrir leikmenn, sem eru ekki dökkir á hörund, klúðruðu vítum því kynþáttafordómarnir sem hefðu beðið LJ væru stjarnfræðilegir,“ sagði Carter. „Þetta er ekki vegna þess að við vildum að þeim mistækist, heldur vegna þess að við vitum hvernig þetta verður fyrir okkur svörtu leikmennina ef við klikkum.“ Beth Mead, Alex Greenwood og Grace Clinton klúðruðu sínum spyrnum í vítakeppninni líkt og James. Carter varð fyrir kynþáttafordómum á meðan á Evrópumótinu stóð og dró sig í hlé frá samfélagsmiðlum vegna þess. Hún segir að hún hafi verið óttaslegin vegna fordómanna, sérstaklega fyrir úrslitaleikinn gegn Spáni. Hún lék samt allan leikinn í miðri vörn Englands ásamt fyrirliðanum Leah Williamson. Carter, sem er 27 ára, hefur spilað 51 landsleik fyrir England og skorað tvö mörk. Hún hefur leikið með Gotham í Bandaríkjunum frá því í fyrra en var áður hjá Birmingham City og Chelsea. EM 2025 í Sviss Mest lesið „Öllum í ensku úrvalsdeildinni er illa við Man United“ Enski boltinn „Dóri verður að hætta þessu væli“ Íslenski boltinn „Óreyndir dómarar sem falla í þessa gryfju“ Íslenski boltinn Toppurinn á ferlinum hingað til en getur gert betur Sport Ronaldo trúlofaður Fótbolti Bað um að grátandi krakka yrði vísað af vellinum Sport Heimir og Dean sendir í sturtu eftir læti á hliðarlínunni Íslenski boltinn Ingibjörg seld til Freiburg Fótbolti Gunnlaugur byrjar vel á móti þar sem til mikils er að vinna Golf Enska augnablikið: Sá allra svalasti Enski boltinn Fleiri fréttir Fegin að hvítir leikmenn Englands klikkuðu líka á vítum Ronaldo trúlofaður Ræddu lætin í Krikanum: „Það er helvítis hundur í Heimi“ Sjáðu frábærar afgreiðslur Sigurðar Bjarts, vítavörslur Árna og endurkomu KR-inga „Dóri verður að hætta þessu væli“ Ingibjörg seld til Freiburg Enska augnablikið: Sá allra svalasti „Öllum í ensku úrvalsdeildinni er illa við Man United“ Bale af golfvellinum og á skjáinn Hákon Rafn gæti fengið sénsinn „Óreyndir dómarar sem falla í þessa gryfju“ „Leyfa því að koma og nýta það á góðan hátt sem orku“ „Var farinn að krampa upp í öllum vöðvum líkamans“ Heimir og Dean sendir í sturtu eftir læti á hliðarlínunni Donnarumma skilinn eftir heima Kolbeinn tryggði stigin þrjú Uppgjörið: FH - ÍA 3-2 | Ótrúleg endurkoma heimamanna í Kaplakrika Uppgjörið: KR - Afturelding 2-1 | Mosfellingar í fallsæti eftir tap í Vesturbænum Spánn skiptir þjálfaranum út Fengu loksins leyfi til að spila spænskan deildarleik í Miami Enska augnablikið: Hlaupið út úr húsinu Hafa selt næstum alla vörnina en liðsstyrkur á leiðinni frá liði Hákonar Grealish lánaður burt en City vill ekki selja Savinho Crystal Palace tapaði áfrýjun og þarf að spila í Sambandsdeildinni Newcastle loks að fá leikmann Heimi fannst Arnar byrja of bratt með Ísland Delap með tvö í öruggum sigri í síðasta leik fyrir mót Sjáðu dramatísku sigurmörkin og Stjörnumenn skella Víkingum Palace stefnir á að selja fyrirliðann fyrir gluggalok Enska augnablikið: Skellur þegar hann hrinti dómaranum Sjá meira