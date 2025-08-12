Fótbolti

Fegin að hvítir leik­menn Eng­lands klikkuðu líka á vítum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Jess Carter (til hægri) hafði miklar áhyggjur fyrir hönd Lauren James ef hún ein hefði klikkað í vítaspyrnukeppni Englands og Svíþjóðar á EM. getty/Harriet Lander

Jess Carter, leikmaður Evrópumeistara Englands í fótbolta, óttaðist að samherji hennar, Lauren James, yrði fyrir barðinu á stjarnfræðilega miklum kynþáttafordómum ef hún hefði verið eini leikmaður enska liðsins sem hefði klikkað á sinni spyrnu í vítakeppninni gegn Svíþjóð á EM.

England vann Svíþjóð, 2-3, í einhverri skrautlegustu vítakeppni sem um getur í átta liða úrslitum á EM. Hvorki fleiri né færri en níu spyrnur fóru í súginn.

James var ein þeirra sem mistókst að skora úr sinni spyrnu og Carter hafði áhyggjur af kynþáttafordómunum sem biðu hennar ef hún hefði verið eini leikmaður enska liðsins sem hefði klikkað á vítapunktinum.

„Það er hræðilegt að segja en það var nánast léttir þegar aðrir leikmenn, sem eru ekki dökkir á hörund, klúðruðu vítum því kynþáttafordómarnir sem hefðu beðið LJ væru stjarnfræðilegir,“ sagði Carter.

„Þetta er ekki vegna þess að við vildum að þeim mistækist, heldur vegna þess að við vitum hvernig þetta verður fyrir okkur svörtu leikmennina ef við klikkum.“

Beth Mead, Alex Greenwood og Grace Clinton klúðruðu sínum spyrnum í vítakeppninni líkt og James.

Carter varð fyrir kynþáttafordómum á meðan á Evrópumótinu stóð og dró sig í hlé frá samfélagsmiðlum vegna þess. Hún segir að hún hafi verið óttaslegin vegna fordómanna, sérstaklega fyrir úrslitaleikinn gegn Spáni. Hún lék samt allan leikinn í miðri vörn Englands ásamt fyrirliðanum Leah Williamson.

Carter, sem er 27 ára, hefur spilað 51 landsleik fyrir England og skorað tvö mörk. Hún hefur leikið með Gotham í Bandaríkjunum frá því í fyrra en var áður hjá Birmingham City og Chelsea.

